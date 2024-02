Dette vil påvirke Oslo Børs tirsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,4] prosent.

Analytikeren trekker frem at markedsrentene, med den amerikanske 10-åringen i spissen, falt i går.

«Dette er isolert sett positivt for små- og mellomstore selskaper som inngår i Russell 2000-indeksen, som steg med 0,6 prosent. S&P 500-indeksen falt derimot med 0,4 prosent. Dow Jones Industrial Average falt også, ned 0,2 prosent», påpeker han.

«Investorene i Asia forholdt seg rolige tirsdag, slik de også gjorde mandag. Det er naturlig å anta at mange nå venter på nye økonomiske impulser, enten det gjelder makroøkonomiske eller geopolitiske faktorer», skriver Berntsen.

Asia

Etter rekordnoteringer faller Nikkei i Japan 0,17 prosent tirsdag, mens den bredere Topix-indeksen stiger svakt 0,06 prosent.

Ferske tall viser at den japanske konsumprisindeksen (KPI) steg 2,2 prosent på årsbasis i januar. Kjerne-KPI endte opp 2,0 i samme periode, mens analytikerne ifølge TDN Direkt hadde ventet en oppgang på 1,8 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes tirsdag morgen 0,79 prosent, og Hang Seng i Hongkong er opp marginale 0,01 prosent. Kospi i Sør-Korea faller tilbake 0,75 prosent.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,06 prosent til 82,58 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,05 prosent til 77,62 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Indeksene endte alle svakt i rødt på mandag. Dow Jones falt 0,16 prosent til 39.069,30, Nasdaq gikk tilbake 0,13 prosent til 15.976,25, mens S&P 500 endte ned 0,38 prosent til 5.069,51.

Av de store tech-aksjene, gjorde Tesla det best med en oppgang på sterke 4 prosent. Nvidia startet dagen med å stige 2 prosent, men roet seg ned og endte opp 0,6 prosent.

Domino's Pizza annonserte mandag at de vil øke utbyttet med 25 prosent og øke sitt tilbakekjøpsprogram med ytterligere én milliard dollar. Ifølge CNBC er det ventet at det økte utbyttet vil betales ut 9. mars. Ledelsen gledet også markedet med å legge frem et kvartalsresultat som var bedre enn forventet. Aksjen la på seg 6 prosent.

Oslo Børs

Oslo Børs åpnet i rødt mandag, men snudde opp i løpet av dagen. Hovedindeksen endte i 1.262,31, opp 0,12 prosent.

Bekymringer om BerGenBios evne til å generere tilstrekkelig investorinteresse fører til en fornyet salgsanbefaling fra DNB Markets. Aksjen falt tungt 10,8 prosent mandag til 20 øre.

Arctic Securities nedgraderer MPC Container Ships fra kjøp til hold, og kutter samtidig i kursmålet. Aksjen falt 3,4 prosent til 15,05 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

Måsøval: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

HydrogenPro: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

MPC Container Ships: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 15.00