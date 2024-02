Oslo Børs åpnet svakt opp tirsdag, men har nå snudd ned.

Etter 1,5 times handel står hovedindeksen i 1.257,21, ned 0,40 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,22 prosent til 82,35 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,22 prosent til 77,41 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Tegn på nylig kjøpsaktivitet fra raffinerer i verdens to største økonomier, USA og Kina, har ifølge TDN Direkt presset prisene på den amerikanske WTI-oljen høyere.

«Bekymringer for kinesisk etterspørsel avtar, ettersom raffinerier fortsetter med større kjøp i det fysiske markedet etter en boom i reiseaktiviteten under nyttårsfeiringen. Dette til tross for at raffineriene har planlagt flere vedlikeholdsstanser enn vanlig», skriver analytikere fra ANZ i et notat, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor faller 1,14 prosent til 260,00 kroner, mens Aker BP stiger 0,54 prosent til 260,60 kroner. Vår Energi er opp 0,78 prosent til 31,04 kroner.

Kvartalsrush

Fjerdekvartalssesongen er i innspurten, og en rekke selskaper har lagt frem tall tirsdag morgen.

Blant dem er MPC Container Ships , som svekket resultatet. Inntektene overgikk analytikernes forventninger, men driftsresultat ble langt lavere enn ventet. Det sender aksjen ned 10,00 prosent til 13,54 kroner.

Også Siem Offshore faller, og aksjen er nå ned 3,02 prosent til 28,90 kroner. Økte skipsverdier bidro imidlertid til at selskapet kunne bokføre et resultat på over en milliard kroner.

Mest av alle faller imidlertid PoLight, som tapte 27 millioner kroner i kvartalet. Aksjen topper nå taperlisten med et fall på 43,72 prosent til 6,90 kroner på relativt høy omsetning.

Jinhui Shipping tapte 28 millioner dollar i kvartalet, og aksjen svekkes 13,28 prosent. Rød bunnlinje sender også Seacrest Petroleo nedover på børsen, nå ned 11,67 prosent til 5,30 kroner.

For HydrogenPro er stemningen derimot en annen, og aksjen stiger 10,66 prosent til 13,70 kroner. Selskapet tidoblet inntektene i fjor, men må sette prestisjeprosjekt på vent.

Flyr videre

Norwegian er høyt på omsetningslisten tirsdag med en oppgang på 1,83 prosent til 17,29 kroner. Aksjen har med det steget 61 prosent siden nyttår.

– En klar oppkjøpskandidat, sa analytiker Øyvind Mossige til Finansavisen.

Subsea 7 stiger 1,44 prosent til 148,00 kroner. SEB løfter nå kursmålet på aksjen til 200 kroner.

Flex LNG -aksjen faller derimot tilbake 4,69 prosent til 252,00 kroner etter ny analyse. Jefferies nedgraderer aksjen fra hold til salg, og kutter samtidig sitt kursmål på aksjen.