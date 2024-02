Tre grunner til at Bitcoin stiger

Kursen på Bitcoin var oppe og luktet på 57.000 dollar i går kveld, noe som er det høyeste nivået siden høsten 2021. Kursen falt siden litt tilbake, til 56.000 dollar i morgentimene.

Bitcoin er opp 32 prosent siden nyttår. All-time high er 68.789 dollar.

Det er nå flere finansaktører som må sikre seg en fot innenfor kryptovalutaen.

11. januar ble det tillatt å handle Bitcoin ETF’er på de amerikanske børsene. 6 milliarder dollar er pøst inn i slike børsnoterte fond, og disse kjøper underliggende Bitcoin for å sikre seg.

Den andre grunnen til at Bitcoin stiger er selskapet MicroStrategy, som kjøper krypto som en del av kjernevirksomheten. Mandag fortalte selskapet at det hadde kjøpt 3.000 Bitcoin i løpet av den seneste måneden. MicroStrategy eier nå krypto for 10 milliarder dollar,

Den tredje grunnen er ifølge flere amerikanske finansmedier rett og slett et positivt sentiment. Folk vil igjen eie kryptovaluta.

Samtidig melder Bloomberg om at short-posisjoner knyttet til krypto nå likvideres over en lav sko.

Den samlede verdien av kryptovalutaer nå 2,2 billioner (trillions) dollar, noe som er mer enn en dobling siden bunnen i 2022, da verdien var 820 milliarder dollar.