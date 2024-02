Oppkjøpene ble stoppet, nå drukner de i kontanter

Apple begynner å bli beryktet for sitt kontantproblem. Ved siste resultatfremleggelse rapporterte selskapet om 150 milliarder dollar i kontanter. Altså nesten 1.600 milliarder kroner på bok.

Microsofts svømmebasseng av kontanter inneholder omtrent like mye, litt over 140 milliarder dollar. Alphabet henger litt etter, med sine 120 milliarder.

Amazon er ikke den samme kontantmaskinen, men har fortsatt en beholdning tilsvarende børsverdien av et norsk Equinor.

Det er særlig de syv stjernene (The Magnificent Seven) som akkumulerer enorme mengder cash: Amazon, Alphabet, Nvidia, Tesla, Meta, Apple og Microsoft. Warren Buffets Berkshire Hathaway har også drøyt 150 milliarder dollar i kontanter, altså omtrent like mye som Apple.

Men det er nå de virkelig store tallene skal tikke inn. En pekepinn finnes i kontantstrømmen, som er opp 34 prosent fra 200 milliarder dollar i 2022 til 309 milliarder dollar i 2023, ifølge beregninger fra S&P Global Market Intelligence.

VIL KJØPE: Warren Buffett står klar med pengene. Foto: NTB

Stoppet oppkjøpene

Store mengder kontanter er ikke like farlig som det en gang var. For noen år tilbake kunne milliarder på bok gi lav eller ingen avkastning. I dag gir pengene greie finansinntekter. Men etterhvert vil rentekurven peke nedover og da vil ikke aksjonærene juble over rekordfjell av kontanter.

Under fjorårets aksjonærmøte i Berkshire Hathaway uttalte Warren Buffett at målet var å sette pengene i arbeid. «Buy great business», sa Buffett. Berkshire kan i dag kjøpe relativt store selskaper med kontanter, om de vil.

Men å kjøpe er ikke en selvfølgelig vei for alle. Konkurransemyndighetene både på den ene og den andre siden av Atlanteren følger nøye med på flere av disse selskapene. For eksempel måtte Amazon droppe det planlagte kjøpet av iRobot, mens Microsoft måtte gi opp kjøpet av Activision Blizzard. Meta ble tvunget til å selge Giphy etter motstand fra konkurransemyndighetene i Storbritannia. Nvidia har også forsøkt å kjøpe Arm Holdings, noe som ble droppet etter to år med oppkjøpstrøbbel.

I 2023 har de syv stjernene bare brukt noen hundre millioner dollar på oppkjøp. I de tre årene før 2023, ble det brukt 148 milliarder dollar på 96 oppkjøp.

Nå må selskapene bruke enorme summer på utbytter og tilbakekjøp av egne aksjer.

Samtidig vil AI-racet kreve store investeringer. Både Alphabet, Microsoft og Amazon har nevnt dette i sine kvartalspresentasjoner. Noe vil også gå til nye startups.