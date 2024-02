Skatteetaten skal ha hatt et økonomisk tap på 53,6 millioner kroner som følge av Ove Trøens handlinger som styreleder i Sennerudtoppen Parkering. Dermed fikk etaten rettens godkjennelse i å ta arrest i Trøens eiendeler uten forvarsel, skriver Romerikes Blad.

Bakgrunnen for kravet er at Sennerudtoppen Parkering skal ha sørget for feilaktig fradragsføring av inngående merverdiavgift. På den måten har Trøen fått utbetalt 53,6 millioner han ikke skulle hatt, ifølge Skatteetaten.

Etaten peker på at et så stort beløp synes merkelig når entreprisekostnaden for parkeringsanlegget er estimert til 89 millioner kroner, skriver avisen. Agderposten omtalte saken først.

Trøen sier gjennom sin advokat at han er helt uenig i Skatteetatens vurderinger.

Retten neste

Blant Trøens eiendeler som Skatteetaten nå tar arrest i, er en leilighet på Sørengkaia Trøen kjøpte for over 20 millioner kroner, tre Porscher og to motorsykler.

I tillegg blir det tatt arrest i tre private bankkontoer, samt eiendommer på Sørumsand, Arendal og Gausdal. Det samme gjelder aksjer i Sudrheim, familieselskapet der Trøen er hovedaksjonær. I desember skrev Finansavisen om flyserviceselskapet Avinxt, som Trøen eier gjennom Sudrheim.

Arresten i Trøens eiendeler betyr i praksis at han ikke kan foreta økonomiske disposisjoner med dem. De er ikke tatt fra ham.

Saken går nå til retten, der Trøen vil bevise at han har alt på det rene, sier advokat Tore Hoem.

– Vi ser frem til å få behandlet saken i retten og er trygge på at vi har forholdt oss til gjeldende regler for behandling av merverdiavgift, sier Hoem til Romerikets Blad.