Nasdaq viser vei på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 16.020,27 poeng mens Dow Jones faller 0,1 prosent til 39.035,39 poeng. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 5.074,06 poeng.

Strategene i Barclays hever S&P 500-estimatet fra 4.800 til 5.300 poeng, ifølge CNBC.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,30 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,0 prosent til 13,60.

«De såkalte «Magnificent seven»-selskapene i USA (Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Tesla og Amazon) har steget med 14 prosent i verdi bare i år. Mye av oppgangen skyldes nok (og bidrar til) entusiasme også blant utenlandske investorer, som kjøper amerikanske dollar for å være med på børsfesten i disse selskapene. Det bidrar altså til å holde etterspørselen etter den amerikanske dollaren høy», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Ordreinngangen for varige goder i USA falt 6,1 prosent på månedsbasis i januar, viser tall fra amerikanske statistikkmyndigheter. Ifølge Trading Economics var det ventet en nedgang på 4,5 prosent.

«Ser vi litt videre fremover, vil som vanlig både inflasjons- og arbeidsmarkedsutsiktene fortsette å prege stemningen, og vi ser da spesielt opp for PCE-tallene denne uken og ikke minst også kommende payrolls for februar», skriver Handelsbanken i en rapport.