Saken oppdateres.

Oslo Børs endte ned tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.260,06, ned 0,2 prosent. Så langt i år er børsen ned 3,6 prosent.

Blokksalg

Klokken 14.59 ble det registret et stort blokksalg i DOF Group på 4 millioner aksjer til en kurs på 63 kroner pr. stykk, eller 252 millioner kroner.

Aksjen falt 0,7 prosent til 65,00 kroner. Dermed er det snakk om en ørliten rabatt. Det er totalt syv aksjonærer som har en stor nok posisjon for et salg i denne størrelsesordenen, deriblant John Fredriksen, Arne Blystad og Eksportfinansiering Norge (Eksfin).

Våpenhvile?

April-kontrakten for nordsjøoljen er opp 0,7 prosent til 83,10 dollar pr. fat, mens den amerikanske WTI-oljen omsettes for 78,26 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

På mandag kunngjorde USAs president Joe Biden at Israel er klare for en midlertidig våpenhvile i Gaza under den hellige muslimske måneden Ramadan. Hamas, derimot, mener at presidentens uttalelse kom for tidlig da de fortsatt vurderer tilbudet, ifølge Reuters.

Equinor falt 0,3 prosent til 262,30 kroner, mens Aker BP steg 0,7 prosent til 260,90 kroner. Den tredje største operatøren på norsk sokkel, Vår Energi, endte opp 1,04 prosent til 31,12 kroner.

Krakk etter tallslipp

Fjerdekvartalssesongen er i innspurten, og en rekke selskaper la frem tall tirsdag.