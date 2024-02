Klarna i samtaler med banker om børsnotering i USA

Klarna Bank AB, det svenske fintech-selskapet som en gang var Europas mest verdifulle start-up, går videre med planene om en potensiell børsnotering i USA. Isåfall vil det bli en av de største børsnoteringene hittil i år.

Den Stockholm-baserte selskapet som driver med betalingsløsninger har nylig innledet detaljerte diskusjoner med ulike investeringsbanker om en børsnotering som kan finne sted allerede i tredje kvartal. Ifølge Bloombergs kilder tror Klarna selv at en verdsettelse på rundt 20 milliarder dollar er rimelig.

Konsernsjef Sebastian Siemiatkowski sa til BNN Bloomberg i januar at en børsnotering i USA sannsynligvis vil skje «ganske snart», og vektla at USA er Klarnas største marked målt i omsetning, med over 37 millioner kunder. Kommentarene kom etter at selskapet hadde lagt bak seg sitt første lønnsomme kvartal på nesten fire år. Klarna har for øvrig vært lønnsomt i USA i fire kvartaler på rad.

Det har vært spekulert i om Klarna også kunne bli en aktør i Storbritannia eller på hjemmemarkedet i Sverige. I november opprettet Klarna et nytt holdingselskap i Storbritannia i det som ble sett på som forberedelsene til en eventuell børsnotering.

Konflikt og verdifall

Sequoia Capital, en av Klarnas største støttespillere krevde at selskapets styreleder, Michael Moritz, skulle trekke seg, men noen dager senere snudde Sequoia og erstattet selv sin egen styrerepresentant.

I 2021 nådde Klarnas verdivurdering svimlende 45,6 milliarder dollar, før den falt til 6,7 milliarder dollar året etter, da stigende renter tvang investorene til å revurdere sin støtte til nettbaserte låneplattformer.