Høegh-familien selger aksjer for 1,1 milliarder

Leif Höegh & Co (LHC) har solgt 11,5 millioner aksjer i bilfraktrederiet Höegh Autoliners, eller rundt seks prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet. Aksjekursen i salget er på 97 kroner, hvilket gir en transaksjon på over 1,1 milliarder kroner, ifølge en børsmelding tirsdag kveld.

Aksjekursen stengte på 101,50 kroner på Oslo Børs tirsdag, slik at rabatten i salget var på rett under 5 prosent.

Etter fullføringen av transaksjonen sitter LHC igjen med 67,75 millioner aksjer i selskapet, noe som utgjør rundt 35,51 prosent av aksjekapitalen og stemmene. Det er inngått en 180-dagers lock-up-avtale med ABG for de gjenværende aksjene de eier i selskapet.

Det er ikke første gang Höegh-familien selger aksjer i Höegh Autoliners. I mai i fjor kvittet de seg med aksjer for 765 millioner etter at aksjekursen hadde skutt fart i forkant. Også den gangen ble det inngått en lock-up på 180 dager før et eventuelt nytt aksjesalg kunne skje. Den gikk ut i november i fjor da aksjekursen var rett under 100 kroner.

I november 2021 hentet Höegh Autoliners over 1,2 milliarder kroner til en kurs på 21 kroner i forbindelse med noteringen på Euronext Growth. Aksjene ble senere overført til Oslo Børs i mai 2022. Aksjekursen har altså steget 362 prosent siden den gang.

I år er kursen opp 10 prosent, etter å ha falt litt i det siste. På ett år har den imidlertid hoppet rundt 50 prosent.

Nylig kom Höegh Autoliners med rekordtall, samtidig som selskapet la frem en ny utbyttestrategi med utbetaling på 360 millioner dollar eller 1,89 dollar pr. aksje, tilsvarende 3,8 milliarder kroner, i mars 2024.