Blandet på Wall Street

Det var blandet stemning på Wall Street tirsdag der S&P500 og Nasdaq steg, mens Dow Jones falt.

Strategene i Barclays hever S&P 500-estimatet fra 4.800 til 5.300 poeng, ifølge CNBC.

«De såkalte «Magnificent seven»-selskapene i USA (Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Tesla og Amazon) har steget med 14 prosent i verdi bare i år. Mye av oppgangen skyldes nok (og bidrar til) entusiasme også blant utenlandske investorer, som kjøper amerikanske dollar for å være med på børsfesten i disse selskapene. Det bidrar altså til å holde etterspørselen etter den amerikanske dollaren høy», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Ordreinngangen for varige goder i USA falt 6,1 prosent på månedsbasis i januar, viser tall fra amerikanske statistikkmyndigheter. Ifølge Trading Economics var det ventet en nedgang på 4,5 prosent.

«Ser vi litt videre fremover, vil som vanlig både inflasjons- og arbeidsmarkedsutsiktene fortsette å prege stemningen, og vi ser da spesielt opp for PCE-tallene denne uken og ikke minst også kommende payrolls for februar», skriver Handelsbanken i en rapport.

Bevegelser

Slik gikk det med de ledende indeksene på Wall Street:

Dow Jones falt 0,24 prosent til 38,975.03 poeng.

S&P 500 steg 0,19 prosent til 5,079.20 poeng.

Nasdaq steg 0,37 prosent til 16,035.30 poeng.

Aksjer

Pilene pekte for det meste oppover for «The Magnificent Seven» Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla:

Facebook steg 1,10 prosent til 487.05.

Amazon falt 0,70 prosent til 173.51.

Apple steg 0,81 prosent til 182.63.

Netflix steg 2,31 prosent til 601.67.

Alphabet steg 0,97 prosent til 140.10.

Tesla steg 0,17 prosent til 193.76.

Nvidia falt 0,38 prosent til 787.89

Olje

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent falt 0,06 prosent til 83,41 fatet. WTI-oljen falt 0,06 prosent til 77,86 dollar fatet.

Krypto

Kursen på Bitcoin var rundt 57.000 dollar i ved børsslutt Wall Street tirsdag kveld, noe som er det høyeste nivået siden høsten 2021.

Bitcoin er opp rundt 32 prosent siden nyttår. All-time high er 68.789 dollar. Det er nå flere finansaktører som må sikre seg en fot innenfor kryptovalutaen.

11. januar ble det tillatt å handle Bitcoin ETF’er på de amerikanske børsene. 6 milliarder dollar er pøst inn i slike børsnoterte fond.