Dette skjer i dag – onsdag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag 28. februar:

Ivar Tollefsens verdier i Heimstaden har stupt med 18 milliarder kroner på ett år. Det tilsvarer en halvering.

Nå strupes utbyttene, og gjeldsbetalinger utsettes. Marcus Gustavsson, kredittanalytiker i Danske Bank, tror Heimstaden må selge aksjer for å tilbakebetale obligasjoner.

Høy beskatning av formue spiser opp velstående nordmenns pensjon. Jo rikere man er, desto mer går man i minus.

Per-Ole Hegdahl, skatteadvokat og nå juridisk leder i Handelsbanken, sier dette oppleves som en straff for ikke å ha brukt opp pengene på fest og moro.

Linseteknologiselskapet poLight la tirsdag frem kvartalstall som sendte aksjen ned rundt 40 prosent. Konsernsjef Øyvind Isaksen har ingen god forklaring på det kraftige kursfallet.

Han avviser rapporter om at selskapet er tomt for kontanter. Han sier selskapet fremdeles er godt finansiert, med nok cash til drift ut året og inn i første kvartal 2025.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Googles bygging av et stort datasenter i Skien. Når det er oppe og går, vil det bruke omtrent fem prosent av landets strømforbruk. Så krevende er dette at det allerede nå sies at det på et eller annet tidspunkt vil bli strømmangel.

Staten og regjeringen skal ikke styre energien. Er det knapphet på strøm, skal det selskap som kan betale, få strømmen. Køen for strøm bør reguleres av markedet, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Lerøy Seafood: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Austevoll Seafood: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

Barramundi Group: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Cool Company: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 14.00

Eqva: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Nel: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Norse Atlantic: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Nykode Therapeutics: Kl. 07.00, webcast kl. 16.00

Thor Medical: Kl. 07.00, hos Carnegie kl. 08.00, webcast

BW Energy: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 14.00

ECIT: Kl. 08.00, webcast kl. 10.00

Golden Ocean Group: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 15.00