Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Analytikeren påpeker at det er lite å hente fra de asiatiske børsene i dag, gitt mangel på retning. Han trekker også frem at inflasjonstallene fra USA nå er i fokus.

«I morgen (torsdag) slippes PCE-indeksen for januar, som potensielt kan sende finansmarkedene i den ene eller andre retningen», skriver han.

«PCE-tallene (Personal Consumption Expenditures Price Index) er Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål fordi den dekker et bredere spekter av utgifter enn konsumprisindeksen (KPI), inkludert alle varer og tjenester forbrukt av husholdningene», påpeker Berntsen, og legger også til at PCE justerer vektingen av varer og tjenester mer regelmessig for å reflektere endringer i forbrukermønstre, noe som kan gi et mer nøyaktig bilde av inflasjonstrykket over tid.

«Disse tallene har en betydelig innvirkning på finansmarkedene, inkludert renter, valutakurser, råvarepriser og aksjemarkedet, hovedsakelig gjennom forventninger til og reaksjoner fra Federal Reserve på inflasjonsdataene», skriver analytikeren.

Asia

Som tirsdag, er det også i dag bare små endringer på de asiatiske børsene. I Japan stiger Nikkei 0,04 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,05 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,28 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 0,17 prosent.

Eiendomsaksjene i Hongkong har ifølge CNBC imidlertid fått et løft onsdag, etter byens kunngjøring av nytt budsjett, hvor det vil bli tatt grep for å styrke sektoren.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,42 prosent til 83,30 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,41 prosent til 78,55 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Det var blandet stemning på Wall Street tirsdag der S&P500 og Nasdaq steg henholdsvis 0,19 og 0,37 prosent, mens Dow Jones falt 0,24 prosent.

Ordreinngangen for varige goder i USA falt 6,1 prosent på månedsbasis i januar, viser tall fra amerikanske statistikkmyndigheter. Ifølge Trading Economics var det ventet en nedgang på 4,5 prosent.

«Ser vi litt videre fremover, vil som vanlig både inflasjons- og arbeidsmarkedsutsiktene fortsette å prege stemningen, og vi ser da spesielt opp for PCE-tallene denne uken og ikke minst også kommende payrolls for februar», skriver Handelsbanken i en rapport.

Les hele hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs endte ned tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.260,06, ned 0,2 prosent. Så langt i år er børsen ned 3,6 prosent.

Fjerdekvartalssesongen er i innspurten, og en rekke selskaper la frem tall tirsdag. Blant dem er den tidligere folkeaksjen MPC Container Ships , som svekket resultatet. Inntektene overgikk analytikernes forventninger, men driftsresultat ble langt lavere enn ventet. Det sendte aksjen ned 6,8 prosent til 14,03 kroner.