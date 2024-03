Oslo Børs åpnet opp onsdag morgen, men har nå snudd ned.

Etter to timers handel står hovedindeksen i 1.259,19, ned 0,07 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2,6 milliarder kroner.

Resultatrush

Med kun et par dager igjen av fjerdekvartalssesongen har en rekke selskaper lagt frem tall onsdag.

Lerøy Seafood stiger kraftig, og er nå opp 12,45 prosent til 44,98 kroner. Oppdrettsselskapet gjorde det bedre enn ventet i fjerde kvartal, og deler nå ut 1,5 milliarder kroner til aksjonærene.

Også Austevoll Seafoods innfridde, og økte driftsinntektene med 15 prosent. Aksjen klatrer 11,43 prosent til 80,90 kroner.

Nel -aksjen styrkes 4,78 prosent til 4,78 kroner, og har på det meste i dag vært omsatt for 5,58 kroner. Selskapet vil nå splitts i to og børsnotere hydrogenstasjonene. Fjerde kvartal endte vesentlig bedre enn samme periode i 2022.

Awilco LNG leverte tidenes beste kvartalsresultat med 14,9 millioner dollar på bunnlinjen, og aksjen styrkes 11,98 prosent til 7,85 kroner.

I rødt

For Norse Atlantic har ikke dagen startet like bra, og aksjen stuper 19,66 prosent til 9,30 kroner. Vinteren ble tøff, og flyselskapet varsler at de nå kan trenge mer penger.

Tirsdag kveld ble kjent at Höegh-familien selger aksjer i Höegh Autoliners for 1,1 milliarder kroner til en snittpris på 97 kroner pr. aksje. I etterkant har Folketrygdfondet plukket opp 2 millioner aksjer i samme selskap.

Höegh Autoliners topper naturlig nok omsetningslisten på Oslo Børs onsdag morgen, og aksjen er nå ned 1,08 prosent til 100,40 kroner.

Gårsdagens store taper, PoLight, fortsetter nedover onsdag. Tirsdag endte aksjen ned voldsomme 42,90 prosent etter kvartalsrapport, og den faller nå ytterligere 5,00 prosent til 6,65 kroner.

– En perfekt storm sier Mads Johannesen i Nordnet og legger til: – Selskaper som åpenlyst forteller at de har behov for penger, får en ordentlig kilevink.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er onsdag formiddag ned 0,93 prosent til 82,87 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,13 prosent til 77,98 dollar fatet.

Prisfallet kan ifølge grunnlegger av Vanda Insights, Vandana Hari, hovedsakelig knyttes til gevinstsikring etter at oljeprisene steg mandag og tirsdag, melder TDN Direkt.

Hari legger til at prisene også tynges av økningen i råoljelagrene som API-undersøkelsen viste tirsdag kveld, samt at det fortsatt er håp om at en våpenhvileavtale i Gaza vil bli nådd i løpet av de neste dagene.

Equinor er ned 0,55 prosent til 260,85 kroner, mens Aker BP svekkes 0,57 prosent til 259,40 kroner. Vår Energi faller 0,26 prosent til 31,04 kroner.