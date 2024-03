Bouvet ASA har engasjert en tredjepart for å gjennomføre tilbakekjøp av selskapets egne aksjer til bruk i selskapets aksjeprogram for ansatte, viser en pressemelding.

I år vil tilbakekjøpsprogrammet utgjøre maksimalt 800.000 aksjer til en samlet verdi på inntil 72 millioner kroner.

Bouvet innførte et aksjeprogram for de ansatte i 2007. Nå har de ansatte anledning til å tegne aksjer for mellom 7.500 og 15.000 kroner pr mot et lønnstrekk på 100 prosent av tegningsverdien. Bouvet vil yte tilsvarende antall aksjer vederlagsfritt dersom den ansatte beholder aksjene i tre år og fortsatt er ansatt.

I 2022 ble det utdelt 447.725 aksjer vederlagsfritt knyttet til 2019-aksjeprogrammet.

Selskapet har også et eget aksjeprogram som omfatter ledelsen.

Programmet for tilbakekjøp av aksjer i perioden fra 1. mars 2024 og frem til generalforsamling den 22. mai 2024 er basert på fullmakten gitt i generalforsamling 23. mai 2023 og registrert i Brønnøysundregistrene. Tilbakekjøp av aksjer etter generalforsamlingen i 2024 er betinget av ny fullmakt. Aksjene vil bli kjøpt på Oslo Børs.