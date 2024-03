Kinas eiendomssektor sliter tungt, og onsdag kom en ny påminnelse da en av Country Gardens kreditorer sendte inn en konkursbegjæring. Kreditoren er Ever Credit Limited, et datterselskap av Hong Kong-noterte Kingboard Holdings, og begjæringen gjelder manglende betaling av et lån på 205 millioner dollar.

Country Garden uttrykker i en børsmelding onsdag sin «resolutte» motstand mot begjæringen. En rettslig høring er tidfestet til 17. mai, men Kingboard returnerte ikke umiddelbart henvendelser om kommentarer fra Reuters.

En fjerdedel av BNP

Investorene reagerte med å sende Country Garden ned over 11 prosent på Hongkong-børsen, og aksjen er ned over 70 prosent de siste 12 månedene.

Konkursbegjæringen vil ifølge nyhetsbyrået trolig blåse nytt liv i boligkjøperes og kreditorers bekymringer for gjeldskrisen i kinesisk eiendom, samtidig som Beijing forsøker å øke tilliten til en sektor som står for en fjerdedel av Kinas BNP.

En likvidering av Country Garden vil forverre eiendomskrisen, legge mer press på innenlandske långivere og kan bremse gjeninnhentingen av eiendomsmarkedet og kinesisk økonomi generelt.

Smuler til utlendinger

Onsdagens begjæring kommer en måned etter at China Evergrande Group, med sine drøye 300 milliarder dollar i gjeld, ble beordret likvidert av en Hongkong-domstol. Her venter nå en komplisert restrukturering enkelte investorer tror vil kunne vare i over et tiår.

– Ved å sende inn konkursbegjæringer, legger kreditorer press på de misligholdte eiendomsutviklerne for å komme opp med meningsfulle restruktureringsplaner eller risikere likvidering, sier CreditSights-analytiker Nicholas Chen til Reuters.

– Selv om Country Garden skulle bli likvidert, tviler vi på at utenlandske kreditorer vil motta mye i proveny, gitt den strukturelle underordningen av utenlandske obligasjonseiere og at de fleste av selskapets aktiva er i Kina, legger han til.

– Ingen overraskelse

Country Garden misligholdt i oktober en 15 millioner dollars betaling på et obligasjonslån, hvorpå internasjonale kreditorer etablerte en såkalt «ad hoc»-obligasjonseiergruppering. Ifølge nyhetsbyrået er det ikke kjent om restruktureringssamtaler har startet.

Ved utgangen av første halvår i fjor hadde Country Garden en totalgjeld på nærmere 1.400 milliarder yuan (190 milliarder dollar), og nesten 1.430 milliarder yuan i samlede aktiva.

– Country Garden har drøyd altfor lenge, rotet rundt med utskiftning av rådgivere og bortkastet tid, så det er ingen overraskelse at folk mister tålmodigheten og heller vil likvidere dem, sier en av Country Gardens dollarobligasjonsinvestorer.