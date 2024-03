Den kinesiske e-handelsgiganten Alibaba har stupt over 75 prosent toppen i 2020. Det kommer som følge av svært stor økonomisk usikkerhet og økt regulering i Kina.

Til tross for dette lumske bakteppet – som nylig har formalisert seg i form av en fersk gigantkonkurs – har selskapets inntekter og fortjeneste bare økt i takt med nedturen i aksjekursen. En fondsforvalter ser nåværende verdsettelse som en kjøpsmulighet.

– Rundt 2021 betalte folk en fremtidig P/E på 30 ganger inntjeningen for Alibaba, sier Sean Peche, porteføljeforvalter ved Ranmore Fund Management, til CNBC.

– Inntektene har økt siden den gang, men nå vil alle betale bare 7,5 ganger inntjeningen?, spør han retorisk.

– Uimotståelig verdsettelse

Nedgangen i aksjekursen kom som følge av bekymringer for økonomisk nedgang i Kina og økt regulering av techsektoren fra myndighetene i Beijing. Det er imidlertid ikke bare Alibaba som blir påvirket av dette – MSCI China-indeksen har falt med nesten 50 prosent de siste tre årene.

– En rekke indikatorer blinker nå rødt, sier tidligere IMF-topp om situasjonen i Kina.

Likevel satser Ranmore-forvalterne nå hardt på Alibaba.

– Ja, økonomien er svak og regjeringen er ikke fantastisk. Men når du ser på verdsettelsen, er det allerede priset inn, sier Andrew Lapping, Ranmores sjefsinvesteringsdirektør, og fortsetter:

– Alibaba er nå vår tredje største aksjeposisjon. Hvorfor? Den har uimotståelig verdsettelse.

Alibabas inntjening pr. aksje har jevnt økt fra 2,25 dollar i 2015 til 7,76 for regnskapsåret som endte i mars 2023. Analytikere forventer at selskapet vil rapportere en EPS på 8,80 dollar i mai for inneværende regnskapsår. Gjennomsnittlig oppside blant Wall Street-analytikerne er nær 40 prosent de neste 12 månedene, ifølge FactSet.

Ranmore Global Equity Fund, som eier Alibaba-aksjer, overpresterte S&P 500- og MSCI World-indeksene i 2023 med en total avkastning på 30 prosent, uten å investere i noen av de såkalte «Magnificent 7»-aksjene.