Goldman Sachs-sjef David Solomon advarer investorer mot å bli altfor sterke i troen på at Federal Reserve styrer mot en myk landing for amerikansk økonomi, skriver Financial Times.

– Markedet er tungt vektet mot en veldig myk landing. Men når du ser på hendelsesforløpet de siste tre–fire årene, er det vanskelig for meg å se at det blir så enkelt, uttalte han ifølge avisen på en bankkonferanse i Miami tirsdag.

– Jøss, dette forstår jeg bare ikke

Fed har så langt fått inflasjonen markant ned uten å sende USA inn i resesjon, men inflasjonen holder seg stadig over sentralbankens inflasjonsmål på 2 prosent og Solomon mener derfor at usikkerheten er høyere enn konsensus vil ha det til.

– Da jeg var på TV i Davos for en måned siden, lå konsensus på syv rentekutt, og jeg sa «jøss, dette forstår jeg bare ikke, fortsatte Goldman-sjefen.

Markedet har siden tatt ned forventningene, og priser nå inn fire rentekutt fra Fed i 2024, heller enn seks eller syv.

Forbrukertilliten falt overraskende

Solomon påpekte videre at «den øvre halvdelen av amerikansk økonomi holder seg sterk», samtidig som privat forbruk i den nedre halvdelen har vist svakhetstegn. Tall fra Conference Board sluppet tirsdag viste at amerikansk forbrukertillit falt markant fra januar til februar, mot ventet en liten oppgang.

– Jeg har snakket med mange toppsjefer som driver virksomheter med god innsikt i det jeg vil kalle et forbruksmønster av typen «fra lønnsslipp til lønnsslipp». Jeg tror de siste månedene har vist at denne forbruksatferden strammer seg til, sa han ifølge Financial Times.

– Over 50 prosent sjanse for resesjon

Goldman-sjefen er dermed blitt mer pessimistisk til utviklingen av amerikansk økonomi sammenlignet med sine uttalelser i september om at «sjansene for en myk landing nå er betydelig høyere».

Hans likesinnede i JP Morgan, Jamie Dimon, anslo i et CNBC-intervju mandag at en resesjon i USA er mer enn 50 prosent sannsynlig.

– Markedet priser inn en slags myk landing, og det kan meget vel skje. Men markedet sier 70–80 prosents sjanse. Jeg skal gi deg halvparten, og det er alt, sa han.