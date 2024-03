Fredriksen-aksje til værs på Oslo Børs

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.257,98 poeng, ned 0,2 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 82,87 dollar, ned 0,9 prosent. Equinor faller 0,7 prosent til 260,55 kroner, mens Aker BP faller 0,5 prosent til 259,50 kroner.

Golden Ocean satt igjen med et overskudd på bunnlinjen på 57,5 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor, mens gjennomsnittet av analytikernes estimater indikerte et resultat på 51 millioner dollar. Rederiet betaler nå et kvartalsutbytte på 0,30 dollar pr. aksje.

— Golden Ocean betaler ut alt de tjener. Klassisk John Fredriksen, og noe aksjemarkedet liker, sier Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen. Aksjen stiger 5,4 prosent til 132,20 kroner.

Tirsdag stupte poLight nesten 43 prosent etter selskapets kvartalsrapport, og onsdag stiger aksjen 2,1 prosent til 7,15 kroner.

– En perfekt storm. Selskaper som åpenlyst forteller at de har behov for penger, får en ordentlig kilevink, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

Tirsdag kveld ble kjent at Höegh-familien selger aksjer i Höegh Autoliners for 1,1 milliarder kroner til en snittpris på 97 kroner pr. aksje. I etterkant har Folketrygdfondet plukket opp to millioner aksjer i samme selskap. Aksjen stiger 0,1 prosent til 101,60 kroner.

Norse Atlantic økte inntektene med 104 prosent til 94,8 millioner dollar fra fjerde kvartal 2022 til fjerde kvartal 2023. Resultat før skatt endte på minus 64,3 millioner dollar, mot et negativt resultat på 67,1 millioner dollar for et år siden. Aksjen stuper 19,9 prosent til 9,28 kroner.

Lerøy Seafood stiger hele 11,1 prosent til 44,44 kroner. Oppdrettsselskapet gjorde det bedre enn ventet i fjerde kvartal, og deler nå ut 1,5 milliarder kroner til aksjonærene. Også Austevoll Seafood innfridde, og økte driftsinntektene med 15 prosent. Aksjen klatrer 11,3 prosent til 80,80 kroner.

Awilco LNG leverte tidenes beste kvartalsresultat med 14,9 millioner dollar på bunnlinjen. Aksjen stiger 11,3 prosent til 7,80 kroner.