Markedet venter spent på dagens uttalelser fra Fed

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent og står i 15.969,71 poeng mens Dow Jones faller 0,6 prosent til 38.757,49 poeng. S&P 500 faller 0,3 prosent til 5.063,21 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,30 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,2 prosent til 13,72.

Storfusjon

Underholdningsgiganten Walt Disney og det indiske konglomeratet Reliance vil slå sammen sine indiske virksomheter. Ifølge CNBC vil de kombinere sine respektive Star India- og Viacom18-enheter i det nyopprettede Star India joint venture, verdsatt til omtrent 8,5 milliarder dollar. Disney-aksjen faller 0,4 prosent i åpningsminuttene.

Viktige taler

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken mener det blir viktig å følge med på onsdagens taler fra Fed-medlemmene Raphael Bostic, Susan M. Collins og John C. Williams.

«De Fed-representantene som har vært ute og uttalt seg i det siste har understreket at renten skal ned, men at det foreløpig ikke er mye hastverk. Sist ut John Williams (NY Fed), som før helgen uttalte at det, «på et tidspunkt,» vil være riktig med rentekutt i år», skriver Midtgaard i en rapport.

Hun understreker at Fed vil være varsom med å kutte renten for tidlig så lenge den underliggende prisveksten fortsatt er for høy, og tror vi kan få en ny påminner om nettopp disse forholdene fra Fed-medlemmene i dag.

Ifølge DNB Markets har sjefen i Goldman Sachs nylig uttalt at han er skeptisk til om amerikansk økonomi unnslipper resesjon. Torsdag offentliggjøres konsumtallene for januar, som kan gi en pekepinn på hvordan starten på 2024 har vært.

Makro

USAs bruttonasjonalprodukt vokste 3,2 prosent i fjerde kvartal, viser nye estimater for den amerikanske økonomien.

På forhånd var det ventet at de nye BNP-tallene ville vise en vekst på 3,3 prosent, ifølge Trading Economics – på linje med hva de første estimatene for fjerde kvartal viste i slutten av januar.