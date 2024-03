Arctic Bioscience melder om behandlingsstart i HeROPA-studien

Onsdag melder biotekselskapet Arctic Bioscience om at de har gjennom ført klinisk fase IIb i HeROPA-studien. Selskapet, som 17.januar meldte at studien var fullrekruttert, skriver i en børsmelding at de nå har dosert alle 519 innmeldte pasientene med enten legemiddelkandidaten HRO350 eller en placebo. Studien er rettet mot mild til moderat psoriasis.

Når disse pasientene fullfører den seks måneders lange behandlingsperioden, er scenen satt for den primære dataanalysen, melder selskapet.

HeROPA-studien er en randomisert, dobbeltblind og placebokontrollert fase IIb klinisk studie som ser på dose, effekt og sikkerhet av HRO350 i pasienter med mild til moderat psoriasis. Studien pågår i fem europeiske land; Storbritannia, Tyskland, Polen, Finland og Norge.

Arctic Bioscience er et bioteknologiselskap som spesialiserer seg på å utvikle og kommersialisere farmasøytiske produkter og kosttilskudd basert på unike bioaktive marine råstoffer.