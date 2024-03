REFINANSIERER: Havila Kystrutens storeier Per Sævik (t.h.) stiller opp og refinansierer det første av to dyre euro-lån som forfaller og lover også å bidra med 200 millioner kroner i likviditetslån via familiens hovedselskap Havila Holding. Her er Sævik sammen med Havila Kysturuten-sjefen Bent Martini på Tersan-verftet i Tyrkia, der de fire skipene er bygd. Foto: Havila Kystruten