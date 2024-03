Wall Street falt i forkant av viktige inflasjonstall

De tre ledende indeksene på Wall Street falt før morgendagens inflasjonsrapport.

Dow Jones falt 0,06 prosent til 38,949.29

S&P 500 falt 0,17 prosent til 5,069.76

Nasdaq falt 0,55 prosent til 15,947.74

Storfusjon

Underholdningsgiganten Walt Disney og det indiske konglomeratet Reliance vil slå sammen sine indiske virksomheter. Ifølge CNBC vil de kombinere sine respektive Star India- og Viacom18-enheter i det nyopprettede Star India joint venture, verdsatt til omtrent 8,5 milliarder dollar. Disney-aksjen faller 0,4 prosent i åpningsminuttene.

Makro

USAs bruttonasjonalprodukt vokste 3,2 prosent i fjerde kvartal, viser nye estimater for den amerikanske økonomien.

På forhånd var det ventet at de nye BNP-tallene ville vise en vekst på 3,3 prosent, ifølge Trading Economics – på linje med hva de første estimatene for fjerde kvartal viste i slutten av januar.

Aksjer

Pilene pekte for det meste nedover for «The Magnificent Seven» Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla:

Facebook falt 0,62 prosent til 484.02

Amazon falt 0,22 prosent til 173.16

Apple falt 0,66 prosent til 181.42

Netflix falt 0,86 prosent til 596.48

Alphabet falt 1,91 prosent til 137.43

Tesla steg 1,16 prosent til 202.04

Nvidia falt 1,32 prosent til 776.63

Olje

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent falt 0,04 prosent til 82,89 fatet. WTI-oljen falt 0,01 prosent til 78,55 dollar fatet.

Krypto

Bitcoin har steget jevnt og trutt de siste ukene. Like før midten av januar lå kursen på omtrent 48.000 dollar. Ved handelsslutt på Wall Street lå prisen på omtrent 60.000 dollar for kryptovalutaen.

Den høyeste kursen nådde Bitcoin i november 2021. Da var én Bitcoin verdt 68.991 dollar.