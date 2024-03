Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Oljeprisen lavere, Asia blandet. Markedene venter på Feds favorittindikator på inflasjonen i dag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.

Asia

Det er Federal Reserves favorittindikator på inflasjon – privat inntekt og forbruk – som tar oppmerksomheten i Asia i dag. Investorene venter både på denne og på Kinas PMI-indeks for industrien som kommer i morgen fredag.

Dermed er utslagene små på de asiatiske børsene torsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,1 prosent.

Japans industriproduksjon var ned 7,5 prosent i januar, sammenlignet med måneden før, mens den var ned 1,5 prosent på årsbasis. På forhånd var det ventet en nedgang på 7,3 prosent på månedsbasis, ifølge Trading Economics.

Detaljomsetningen i Japan var opp 0,8 prosent i januar, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var den opp 2,3 prosent – som ventet, ifølge Trading Economics.

I Kina går Shanghai Composite opp 1 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,1 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 0,4 prosent.

I India faller Sensex 0,1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,5 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,2 prosent.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,1 prosent til 83,62 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,1 prosent til 78,51 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 84,02 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

De tre ledende indeksene på Wall Street falt før torsdagens inflasjonsrapport.

Dow Jones falt 0,06 prosent til 38,949.29

falt 0,06 prosent til 38,949.29 S&P 500 falt 0,17 prosent til 5,069.76

falt 0,17 prosent til 5,069.76 Nasdaq falt 0,55 prosent til 15,947.74

Les hele hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,3 prosent før den sluttet på 1.263,82 poeng.

Lerøy Seafood klatret hele 13,0 prosent til 45,20 kroner. Oppdrettsselskapet gjorde det bedre enn ventet i fjerde kvartal , og deler nå ut 1,5 milliarder kroner til aksjonærene. Også Austevoll Seafood innfridde, og økte driftsinntektene med 15 prosent. Aksjen gikk opp 8,3 prosent til 78,65 kroner.

— Golden Ocean betaler ut alt de tjener. Klassisk John Fredriksen, og noe aksjemarkedet liker, sier Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen. Aksjen gikk opp 9,9 prosent til 137,75 kroner.

Tirsdag stupte poLight nesten 43 prosent etter selskapets kvartalsrapport. Onsdag klatret aksjen 1,7 prosent til 7,12 kroner.

– En perfekt storm. Selskaper som åpenlyst forteller at de har behov for penger, får en ordentlig kilevink, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet om poLight.

Norse Atlantic økte inntektene med 104 prosent til 94,8 millioner dollar fra fjerde kvartal 2022 til fjerde kvartal 2023. Resultat før skatt endte på minus 64,3 millioner dollar, mot et negativt resultat på 67,1 millioner dollar for et år siden. Aksjen stupte 19,9 prosent til 9,28 kroner.

Awilco LNG leverte tidenes beste kvartalsresultat med 14,9 millioner dollar på bunnlinjen. Aksjen klatret 11,3 prosent til 7,80 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.: