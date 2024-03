Tankrederiet Okeanis Eco Tankers , som betaler hele overskuddet som utbytte etter fjerde kvartal, er ned rundt 2,4 prosent.

BW Offshore belønnes med en kursoppgang på rundt 10 prosent etter å ha meldt om økte marginer i fjerde kvartal og maksing av 2023-utbyttet.

Blant andre aksjer med høy omsetning torsdag, er Mowi opp 1 prosent, Lerøy Seafood opp rundt 4 prosent og SalMar opp rundt 1,7 prosent, mens Austevoll Seafood stiger rundt 2 prosent. SEB og Danske Bank jekker opp kursmålet på Lerøy Seafood etter selskapets kvartalspresentasjon. Austevoll Seafood oppgraderes også.

2020 Bulkers faller 4 prosent, og Golden Ocean Group er ned 3 prosent, tross høyere kursmål fra Pareto Securities.

Brønnserviceselskapet Archer har også fremlagt kvartalstall torsdag, som viser økte inntekter og et overskudd på 8,5 millioner dollar. Aksjen er ned rundt 5 prosent.

Havila Kystruten faller rundt 11 prosent etter å ha lagt frem sine kvartalstall sent onsdag, der det fremgikk at finanskostnader beslaglegger over 70 prosent av cruiserederiets driftsinntekter.

Komplett har i forbindelse med kapitalmarkedsdag guidet en årsomsetning på minst 18–20 milliarder kroner i perioden 2026–2028, og en driftsresultatmargin på minst 3–4 prosent, samt kontantkonvertering på over 70 prosent. Netthandelsaksjen stiger 2,8 prosent.

Vow faller hele 21 prosent. Selskapet har meldt om en inntektsvekst på 17 prosent i fjor, men også et driftsresultat før av- og nedskrivninger på minus 54,7 millioner kroner for helåret, etter et overskudd på 85,5 millioner året før.

Aksjen som stiger mest, er SAS. Kursoppgangen er på hele 80 prosent – dog uten at det foreligger noen nyheter rundt selskapet.

Norwegian stiger forøvrig rundt 1,6 prosent. Gjennom uken har SpareBank 1-analytiker Øyvind Mossige omtalt flyselskapet som «en klar oppkjøpskandidat» , superforvalter Robert Næss har solgt seg kraftig ned , og selv har Norwegian kunngjort at selskapets logo byttes ut, for første gang siden oppstarten.