Teknologiaksje stuper 20 prosent etter ny guiding og toppsjefens exit

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,8 prosent og står i 16.072,19 poeng mens Dow Jones faller 0,2 prosent til 39.019,93 poeng. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 5.092,03 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,26 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,5 prosent til 13,50.

De Fed-representantene som har uttalt seg i det siste har, ifølge Handelsbanken, understreket at renten skal ned, men at det foreløpig ikke er mye hastverk. Senest i går understreket New York Fed-sjef, John William, at Fed fortsatt har en vei å gå for å bekjempe inflasjonen.

Snowflake stuper

Skydatasselskapet Snowflake stuper 20,7 prosent etter en skuffende guiding for første kvartal, kombinert med nyheten om at adm. direktør Frank Slootman går av med pensjon. Ifølge CNBC forventer Snowflake inntekter i størrelsesorden 745-750 millioner dollar i inneværende kvartal, godt under konsensus på 759 millioner dollar. Morgan Stanley nedgraderer nå aksjen til likevekt.

Samtidig er det verdt å merke seg at HP-aksjen faller 2,2 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon.

Makro

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser torsdag at Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål, kjerne-PCE (personal consumption expenditure), var 2,8 prosent på årsbasis i januar - i tråd med forventningene. Månedsveksten var 0,4 prosent, som ventet og opp fra 0,2 prosent i desember. Dette er det største bykset i månedsveksten siden februar i fjor.

Antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA var 215.000 personer i forrige uke, viser tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet. Ifølge Trading Economics var det ventet 210.000 søkere.