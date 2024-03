Hovedindeksen ved Oslo Børs steg torsdag 0,18 prosent til 1.266,11. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 11,2 milliarder kroner.

April-kontrakten for Brent-olje var ved børsslutt opp 0,1 prosent til 83,75 dollar fatet. På samme tid onsdag sto den i cirka 84,00 dollar. WTI-oljen var opp 0,3 prosent til 78,74 dollar fatet.

Equinor falt 1,0 prosent til 261,65 kroner. Aker BP falt 0,9 prosent til 257,70 kroner. Vår Energi steg imidlertid 2,6 prosent til 32,41 kroner.

Frontline falt 0,5 prosent til 239,50 kroner på høy omsetning. John Fredriksens tankrederi la torsdag frem marginalt bedre fjerdekvartalstall enn ventet, samt et noe bedre utbytte enn ventet.

BW LPG utmerker seg også i omsetningstoppen – med et kursfall på 8,8 prosent til 122,60 kroner. Gassrederiet har også lagt frem kvartalstall, samt varslet et utbytte på 118 millioner dollar for fjerde kvartal. Samlet utbytte for fjoråret kommer dermed opp i hele 455 millioner dollar.

Innen tørrlast falt 2020 Bulkers og Golden Ocean Group henholdsvis 4,6 prosent til 150,00 kroner og 1,4 prosent til 135,60 kroner.

Tankrederiet Okeanis Eco Tankers , som betaler hele overskuddet som utbytte etter fjerde kvartal, endte ned 1,7 prosent til 314,00 kroner.

Vow falt 23,4 prosent til 7,20 kroner. Selskapet kom med 2023-tall som viste negativ EBITDA-margin og negativt EBITDA-resultat på 54,7 millioner kroner, mens selskapet tidligere hadde guidet positive marginer. Tallene får SpareBank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss til å rope varsko.

Undervannsentreprenøren Subsea 7 steg 5,3 prosent til 154,95 kroner på sine kvartalstall og utbytteplaner . Utbyttene økes, som vekker positive reaksjoner blant analytikere.

BW Offshore belønnes med en kursoppgang på 9,7 prosent til 25,50 kroner etter å ha meldt om økte marginer i fjerde kvartal og maksing av 2023-utbyttet.

Norwegian steg 2,0 prosent til 17,48 kroner. Gjennom uken har SpareBank 1-analytiker Øyvind Mossige omtalt flyselskapet som «en klar oppkjøpskandidat» , superforvalter Robert Næss har solgt seg kraftig ned , og Norwegian har selv kunngjort at selskapets logo byttes ut.

Luftfartskollega SAS ble forøvrig torsdagens soleklare vinner med en kursoppgang på hele 125 prosent, uten at det forelå noen nyheter rundt selskapet.

Seismikkselskapet TGS steg 3,7 prosent til 104,50 kroner etter at Christopher Møllerløkken i SpareBank 1 Markets i Finansavisens børsintervju pekte på en oppside på 75 prosent.