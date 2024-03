Inflasjonstall skaper optimisme

En av Feds viktigste nøkkeltall, en indeks for personlige forbruksutgifter (PCE), steg med 0,3 prosent i januar. Tallet var som ventet og innebærer en årlig inflasjon på 2,4 prosent. Ekskludert matvarer og energi utgjorde prisveksten henholdsvis 0,4 prosent og 2,8 prosent – igjen helt på linje med økonomenes snittestimat. Personlige inntekter steg imidlertid med hele 1,0 prosent, mer enn tre ganger så mye som ventet.

Også i Tyskland, Europas største økonomi, avtok inflasjonen. Den årlige konsumprisveksten lå på 2,7 prosent i februar, etter en oppgang på 3,1 prosent i årets første måned. Tallet var i tråd med økonomenes anslag.

Vi fikk dessuten ukentlig arbeidsledighetsstatistikk fra USA. Antallet nye søknader om arbeidsledighetstrygd bykset med 215.000, noe som var 5.000 mer enn konsensusestimatet og 13.000 høyere enn i uken før.

Rapportene bidro til at renten på amerikanske statsobligasjoner sank, mens pilene pekte oppover for de fleste internasjonale børsindeksene. Ved firetiden var Snowflake-kursen likevel ned med rundt 19 prosent. Det amerikanske skylagringsselskapet publiserte en skuffende inntektsprognose for første kvartal og fortalte at toppsjef Frank Slootman skal slutte i stillingen.

C3.ai, som lager kunstig intelligens-programvare for bedriftskunder, var derimot opp med utrolige 25 prosent. Selskapet taper fremdeles penger, men mindre enn analytikerne hadde fryktet. I tillegg imponerte topplinjeveksten på 18 prosent. Fra forrige kvartal til den inneværende perioden spår ledelsen en inntektsvekst på 7,1 prosent, som ventet.

I Europa la verdens største bryggeri, Anheuser-Busch InBev, frem sitt regnskap for fjerde kvartal. Omsetningen økte med overraskende høye 6,2 prosent, idet prisøkninger oppveide lavere volumer. Inntektene i USA svekket seg imidlertid med hele 17,3 prosent, hovedsakelig fordi mange amerikanere fremdeles boikotter Bud Light. Ølmerket har tapt mye etterspørsel, etter en feilslått markedsføringskampanje som blant annet inkluderte transpersonen Dylan Mulvaney. Kina var derimot et lyspunkt. AB InBev-kursen sank med nesten 3 prosent.