Wall Street i grønt

Månedens siste handelsdag endte med et bykst. Torsdagens handel avslutter februarhandelen og enda en positiv måned for Wall Street, til tross for en rekke nedganger som har reist spørsmål om bærekraften i den AI-drevne oppgangen.

Investorene tok også inn over seg en viktig inflasjonsmåling som møtte økonomers forventninger, i tillegg til ferske boligstatistikker fra USA.

Slik gikk det med de ledende indeksene torsdag:

Dow Jones steg 0,12 prosent til 39.654,80.

S&P 500 steg 0,52 prosent til 5.096,27.

Nasdaq steg 0,90 prosent til 16.111,51.

Nasdaq oppnår rekordavslutning for første gang siden 2021.

Volatilitetsindeksen - VIX - falt 3,25 prosent til 13.36.

Den amerikanske tiårige statsrenten avsluttet på 4,26 prosent, en reduksjon på 5 basispunkter for dagen.

En av Feds viktigste nøkkeltall, en indeks for personlige forbruksutgifter (PCE), steg med 0,4 prosent i januar og opp fra 0,2 prosent i desember. Dette er det største bykset i månedsveksten siden februar i fjor.

Bevegelser

Det var nokså blandet stemning blant teknologigigantene på Wall Street. Slik gikk det med Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (morselskap til Google), også kjent som FAANG-aksjene:

Facebook falt 0,07 prosent til 489.62.

Amazon steg 2,08 prosent til 176.76.

Apple falt 0,11 prosent til 180.55.

Netflix falt 0,43 prosent til 599.00.

Alphabet steg 1,71 prosent til 139.78.

Snowflake falt omtrent 18,5 prosent etter kunngjøringen om at selskapets adm. direktør går av, i tillegg til skuffende veiledning for produktinntekter.

Aksjene til Dell Technologies derimot, steg mer enn 18 prosent i etterhandelen torsdag etter at selskapet offentliggjorde resultater for fjerde kvartal som overgikk analytikernes estimater både på topp- og bunnlinjen.

Olje

Et fat med nordsjøoljen Brent steg 0,04 prosent og endte på 81,89 dollar fatet. WTI-oljen falt 0,37 prosent til 78,25 dollar fatet.

Krypto

Torsdag var også en blandet dag for kryptoeiere. Bitcoin-eiere opplevde en nedgang de siste to handelsdagene i februar, noe som medførte et tap for uken, men de var fremdeles klare for å legge frem betydelige gevinster for måneden. Ved stengetid på Wall Street handles Bitcoin ned 1,44 prosent til 61,34 dollar pr. coin.

Ethereum steg imidlertid 0,63 prosent og handles til 3,346.26 dollar pr. coin ved stengetid.