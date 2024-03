Dette skjer i dag – fredag

Riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 1. mars

Strandadelen går til krig mot Oslo kommunes storstilte ekspropriasjon på og rundt Ulvøya, Malmøya og Ormøya.

Kommunens plan er å omregulere og ekspropriere enorme private landarealer for å sikre natur- og kulturverdier. Beboerne mener imidlertid at naturverdiene vil bli rasert, og verdier for hundrevis av millioner blåses bort med et pennestrøk.

Peter Hermanrud kjøper seg inn i Scandic Hotels, der Trygve Hegnar og Christian Ringnes er storeiere.

Hermanrud forklarer kjøpet med at aksjen er billig, og at han tror hotellkjedens inntjening vil øke.

Bjørn Risa og Risa Gruppen holdt på å gå over ende i 2019, men nå spruter familiebedriften penger. I fjor ble det et overskudd før skatt på 93 millioner kroner.

Risa er en av landets største anleggsentreprenører. I fjor økte omsetningen fra 1,9 til 2,2 milliarder kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om sykefraværet, som var på hele 7 prosent i fjerde kvartal i fjor. Det er nesten pandeminivå. Spesielt alarmerende er det at det er sykefravær på grunn av psykiske lidelser som øker mest.

Vi blir sykere og sykere. Dessverre er det slik at ikke noe parti vil foreslå karensdager for sykdomsfravær. Alle, inkludert Høyre, vil si nei, skriver Hegnar.

