Milliardærinvestor mener boblen er et stykke unna

Amerikanske aksjer har hatt betydelige gevinster etter bunnen i oktober, med en fire måneders sammenhengende oppgang som har sendt S&P 500 og Dow Jones til en rekke rekordhøyder. Den teknologiledende fremgangen har avlet diskusjoner om en potensiell boble og dratt uunngåelige sammenligninger med dotcom-boblen på slutten av 1990-tallet, som endte ganske så katastrofalt.

Milliardærinvestor og grunnlegger av hedgefondet Bridgewater Associates, Ray Dalio, argumenterer imidlertid for at boblesnakken er feilplassert, ifølge MarketWatch.

Dalio bruker en sjekkliste med seks punkter for å vurdere om aksjemarkedet, eller spesifikke sektorer av det, opplever en boble. Han kom til konklusjonen om at dagens markedssituasjon historisk sett ikke har vært assosiert med bobler.

– Stemningen er bullish

Magnificent Seven, et begrep skapt for teknologigigantene som leder an i markedets oppgang, har sett sin markedsverdi øke med over 80 prosent siden januar 2023.

Disse selskapene utgjør nå mer enn en fjerdedel av S&P 500's totale markedsverdi. Til tross for denne raske økningen og den positive stemningen rundt disse aksjene, spesielt med den voksende entusiasmen for kunstig intelligens, mener Dalio at deres verdsetting, selv om den er litt høy, ikke signaliserer en ustoppelig boble ennå.

Fraværet av overdreven gjeldsbelastning og en strøm av uerfarne investorer blant annet, støtter hans vurdering.

– Magnificent Seven virker litt skummelt, men det er ingen boble, sier Dalio, og fortsetter:

– Stemningen er bullish, men ser ikke ut til å være overdreven.

Dalio oppfordrer likevel til å overvåke markedet, og han kan forestille seg en betydelig korreksjon i disse selskapene hvis generativ AI ikke lever opp til den prisede effekten.