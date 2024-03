Oslo Børs falt 1,1 prosent i løpet av februar, men nå er det ny måned og nye muligheter. Ifølge CNBC ligger det an til at de største børsene i Europa starter mars i grønt terreng.

Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,8] prosent.

Asia

Børsene i Asia- og Stillehavsregionen følger Wall Streets eksempel og stiger fredag.

I Tokyo stiger Nikkei-indeksen til nye høyder, og flørter nå med drømmegrensen 40.000. Indeksen har vært oppe i 39.990,23 på det høyeste, men står nå i 39.926,76 etter en oppgang på 1,9 prosent.

I Kina stiger large cap-indeksen CSI 300 0,3 prosent og Shanghai Composite-indeksen bare marginalt.

I Hongkong stiger Hang Seng 0,2 prosent, mens Sydney-børsen er opp 0,6 prosent. Børsene i Sør-Korea er stengt grunnet markering av Movement Day.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen omsettes fredag morgen for 82,24 dollar fatet, ned 1,7 prosent i dagens handel. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,75 dollar fatet da Oslo Børs stengte torsdag.

Den amerikanske WTI-oljen stiger 0,4 prosent til 78,54 dollar fatet.

Wall Street

Månedens siste handelsdag endte med et bykst. Slik gikk det med de ledende indeksene torsdag:

Dow Jones steg 0,12 prosent til 39.654,80.

S&P 500 steg 0,52 prosent til 5.096,27.

Nasdaq steg 0,90 prosent til 16.111,51.

Optimismen skyldes i stor grad nye inflasjonstall. Månedsveksten for Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål, kjerne-PCE, doblet seg fra desember til januar.

Skyteknologiselskapet Snowflake falt omtrent 18,5 prosent etter kunngjøringen om at selskapets adm. direktør går av, i tillegg til skuffende veiledning for produktinntekter.