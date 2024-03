Yara-hopp på positiv børs

Oppdatert 11.25

Hovedindeksen står etter snart to og en halv times handel fredag i 1.274,58, etter en oppgang på 0,7 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1.845 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser trekker også oppover. Tyske DAX stiger 0,6 prosent, britiske FTSE 100 0,8 prosent og franske CAC 0,1 prosent.

Sterke Solstad-tall

Solstad Offshore spratt markant opp i tidlig handel, men stiger nå bare 0,6 prosent etter den knallsterke kvartalsrapporten som ble lagt frem etter stengetid torsdag. På en kvartalspresentasjon fredag opplyser konsernsjef Lars Peder Solstad at rederiet har rundt 30 prosent av mulige fartøysdager i 2024 tilgjengelig for kontrakter.

– Det er en gunstig situasjon, som vi ser det, ettersom markedet fortsetter å gå opp og det er begrenset med tilgjengelig fartøy, sier han.

Seadrill henter seg noe inn etter at aksjen reagerte ned på torsdagens rapport. Selskapet meldte rundt stengetid torsdag en forventet omsetning på 1,47-1,52 milliarder dollar i 2024, og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 400-450 millioner dollar. Pareto Securities karakteriserer ifølge TDN Direkt guidingen som bedre enn fryktet, og aksjen stiger nesten 3 prosent.

Frontline er omtrent uendret etter at flere meglerhus har høynet kursmålene sine i kjølvannet av torsdagens kvartalsrapport som viste resultater på den noe skuffende siden.

Nel-sjefen om splitt og hydrogenkritikk, fare for amerikansk bankkollaps og fiskeemisjon 01.03.2024 - Olje og gass er billigere og vil kanskje fortsette å være det, men som diabetiker så må man jo kutte sukkeren, sier Nel-sjef Håkon Volldal som kommer til studio for å forklare hvorfor de vil splitte opp selskapet og hva fremtidsutsiktene er for hydrogen. Aksjekommentator Karl Johan Molnes diskuterer også emisjonen i Atlantic Sapphire og krisen i New York Community Bank - banken som i fjor overtok restene av Signature Bank etter kollapsen.

Yara-hopp etter avtale

BW LPG korrigerer opp rundt prosenten etter torsdagens kraftige fall i kjølvannet av kvartalsrapporten. SEB har reagert med å nedgradere aksjen fra kjøp til hold og kutte kursmålet fra 210 til 135 kroner. ABG Sundal Collier gjentar sin kjøpsanbefaling og tar ned kursmålet fra 221 til 216 kroner.

Et annet gassrederi, Avance Gas, går tilbake over 2 prosent etter at SEB har nedgradert fra kjøp til hold og senket kursmålet fra 200 til 120 kroner.

Yara klatrer nesten 3 prosent etter å ha signert en bindende, langsiktig avtale for levering av ammoniakk med et heleid datterselskap av det ledende indiske fornybarselskapet Acme Cleantech. Avtalen sikrer en årlig leveranse på 100.000 tonn fornybar ammoniakk.

Subsea 7 stiger videre etter torsdagens sterke kvartalsrapport. ABG Sundal Collier og SEB høyner begge sine kursmål på aksjen og gjentar kjøpsanbefaling, og sender aksjen opp 3 prosent.

Det svinger i SAS

SAS-aksjen fortsatte oppover fra start fredag, men trenden har snudd og like før lunsj er aksjen ned over 10 prosent til 7,6 øre. Den siste uken er aksjen likevel opp over 300 prosent. Det er ingen konkrete nyheter som bidrar til oppgangen, men det som har vært kjent lenge er at aksjen skal nulles. Selskapet er midt inne i en langdryg Chapter 11-prosess, og skal av børs.

«Når det likevel er handel i aksjen, skyldes nok det at noen har det litt gøy med trading. Å eie SAS-aksjer er for dummies», skrev redaktør Trygve Hegnar på lederplass 7. februar.