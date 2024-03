Nordnets private investorer omsatte aksjer for 22,6 milliarder kroner i februar, og netto ble det kjøpt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Höegh Autoliners var den desidert mest kjøpte aksjen i måneden, med et nettokjøp på 143 millioner kroner. Bilfraktrederiet har fått mye publisitet de siste månedene, etter at blant andre investor Arne Fredly og Erling Braut Haaland kjøpte seg opp i selskapet.

Ifølge Finansavisens Bjellesau-tjeneste sitter fotballstjernen med aksjer verdt over 10 millioner kroner i bilfraktrederiet. De siste tolv månedene har aksjen steget over 50 prosent.

Storkjøpte aksje som falt

Nordic Semiconductor var også en populær aksje i februar, med aksjer kjøpt for 109 millioner kroner. Siden nyttår har aksjen falt over 25 prosent.

– Selv om teknologi har vært den absolutt beste sektoren globalt, med Nvidia i spissen, har ikke dette smittet over på sektoren på Oslo Børs. Allikevel har Nordnet sine kunder nettokjøpt Nordic Semiconductor i stort monn i februar måned, sier investeringsøkonom Mads Johannesen.

De mest omsatte aksjene hos Nordnet i februar: Total omsetning 22,6 milliarder Frontline 1,6 milliarder Equinor 1,3 milliarder Norwegian Air Shuttle 1,2 milliarder Aker BP 696 millioner Höegh Autoliners 669 millioner Ensurge Micropower 621 millioner MPC Container Ships 496 millioner Kongsberg Gruppen 453 millioner Vår Energi 406 millioner Hafnia Limited 403 millioner

Deretter er det tett mellom Equinor og Aker BP, der Nordnet-kundene kjøpte aksjer for henholdsvis 106 og 105 millioner kroner.

Equinor skuffet mange da rapporten fra fjerde kvartal ble lagt frem, og aksjen er ned 18 prosent hittil i år. Aker BP er ned 12 prosent i samme periode.

Oversikten viser at Nordnet-kundene har kjøpt aksjer som har falt, og solgt seg ned i aksjer som har steget bra i februar, mener Johannesen.

– Sikre litt gevinst

På den andre siden valgte mange å sikre gevinst i en aksje som har gjort det svært sterkt de siste månedene.

– Etter en fantastisk start på året, i tillegg til meget gode kvartalstall, sier Nordnet sine investorer takk for seg i Kongsberg Gruppen etter en økning på over 45 prosent så langt i år, sier Johannesen.

Kongsberg Gruppen topper salgslisten, med et nettosalg på 127 millioner kroner.

Norwegian er opp hele 65 prosent så langt i år, og tar andreplassen over de mest solgte aksjene med et nettosalg på 112 millioner kroner. Deretter tar Kitron tredjeplassen med aksjer solgt for 42 millioner kroner.

– Kitron er et selskap som hadde et forrykende fjorår med stor kursoppgang. I år har selskapet litt under radaren steget over 7 prosent på gode fjerdekvartalstall og positiv guiding, jeg tror derimot at flere har brukt februar til å sikre litt gevinst da mange er usikre på tiden fremover, mener Johannesen.