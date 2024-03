Industrigigant stiger på avtale

Komplett stiger 4,4 prosent til 11,46 kroner etter at DNB Markets har oppgradert aksjen fra hold til kjøp og høynet kursmålet fra 10 til 14 kroner.

Analytikerne justerer

BW LPG faller videre 0,2 prosent til 122,30 kroner etter torsdagens kraftige fall i kjølvannet av kvartalsrapporten. SEB har nedgradere gassrederi-aksjen fra kjøp til hold og kuttet kursmålet fra 210 til 135 kroner. ABG Sundal Collier gjentar derimot sin kjøpsanbefaling og tar ned kursmålet fra 221 til 216 kroner.

Avance Gas faller tilbake 3,6 prosent til 111,40 kroner etter at SEB har nedgradert fra kjøp til hold og senket kursmålet fra 200 til 120 kroner.

Subsea 7 stiger videre etter torsdagens sterke kvartalsrapport. ABG Sundal Collier og SEB høyner begge sine kursmål på aksjen og gjentar kjøpsanbefaling. Aksjen er opp 3,0 prosent til 159,55 kroner.

Ellevill handel

Det har vært vill handel i SAS-aksjen de siste dagene, til tross for at selskapet skal av børs som følge av Chapter11-prosessen. De siste dagene er aksjen opp over 300 prosent, og ved børsåpning fredag steg den 43 prosent. Siden har den korrigert ned og er i skrivende stund ned 12,5 prosent, omsatt for 43 millioner kroner.

– SAS er som bitcoin – null verdt, sa Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes på Børsmorgen fredag.

Stigende oljepris

Mai-kontrakten for Brent-oljen er fredag ettermiddag opp 1,5 prosent til 83,37 dollar fatet. WTI-oljen stiger 2,0 prosent til 79,79 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,88 dollar da Oslo Børs stengte torsdag.

Markedet har ifølge Bloomberg rettet fokus mot Opec+ som tidlig denne måneden skal bestemme seg for om kuttene skal forlenges inn i neste kvartal. Forventningen er at kuttene på rundt 2 millioner fat pr. dag blir forlenget, og enkelte analytikere mener at Opec+ ikke har noe valg.

Equinor stiger 1,6 prosent, Aker BP 2,2 prosent og Vår Energi 2,4 prosent.