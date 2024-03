FLYKONGEN; PÅ DYPT VANN:

Svein Harald Øygard overtok Island etter at landet gikk konk etter finanskrisen, som sentralbanksjef. Han fikk ansvaret for å få Norwegian på beina etter deres storstilte restrukturering, som nå tjener penger som gress.

På toppen av det har han styrelederhatten i DOF ; som finansielt har en historie lik Norwegians.

Øygard forteller om hva selskapene gjør for å tjene penger, og hva som er fokuset i fremtiden. Han røper også at han liker å jobbe med stein, og at dagens sentralbanksjef var alt for seint ute med å heve rentene. Dette og mye mye mer hører du i den ferskeste episoden av Finansavisens aksjepodcast Aksjepodden.