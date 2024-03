Blant de ledende indeksene så det var det blandet utvikling etter cirka femti minutters handel:

Dow Jones faller marginalt, med 0,1 prosent til 38.965 poeng.

S&P 500 stiger 0,3 prosent til 5.109 poeng.

Nasdaq stiger 0,5 prosent 16.164 poeng.

Fredag kom ISM med PMI-tallene for februar. De kom inn dårligere enn ventet på 47,8 prosent. Forventningen var 49,5 prosent. I etterkant av tallene falt de tre indeksene noe, men hentet seg inn igjen.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen stiger 1,2 basispunkter til 4,26 prosent. Fire ukers treasury har ved åpningen ingen prosentvis endring intradag, etter at det ble solgt heftig ved midnatt og renten steg 1,8 basispunkter. Renten står ved åpning 5,40 prosent.

Renten på tre måneders treasury faller med 3,6 basispunkter til 5,39 prosent, og seksmånederen faller med 2,4 basispunkter til 5,33 prosent. Begge to ble også solgt stort tidligere på dagen, men renten har siden falt.

Vix-indeksen, som måler den forventede volatiliteten på markedspulsen S&P 500 i løpet av de neste 30 dagene faller med 0,8 prosent, til 13,3.

Utsatt bank kan settes under administrasjon

Etter børsene stengte torsdag annonserte New York Community Bank at rollene som bankens adm. direktør og president overtas av styreleder Alkessandro DiNello, etter at Thomas Cangemi ga seg etter 27 år i selskapet. I etterhandelen falt NYCB-aksjen 23 prosent.

I åpningen faller NYCB-aksjen med 17 prosent.

NYCB kom også med et tillegg til kvartalsrapporten de la frem i slutten av januar, om bankens interne risikohåndtering. Banken hadde oppdaget «materielle svakheter» knyttet til bankens internkontroll på långivingen.

Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes tror banken fredag kan settes under administrasjon av Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, bankenes sikringsfond red.anm.).

«Det vil ikke overraske meg om 10 prosent av bankinnskuddene forsvinner i løpet av dagen. Da vil banken kunne bli overtatt av FDIC.», sier Molnes.

Dersom innskuddene i en bank faller med 10 prosent kommer FDIC automatisk inn og tar over.

«Typisk kommer de inn på fredagen klokken fem og sier "da er egenkapitalen tapt og dere får ikke lov til å drive mer"», sier Molnes.

Ellers ble det solgt 7 milliarder Nvidia-aksjer rett før stengetid torsdag, og dro børsen ned med 0,3 prosent i løpet av det siste minuttet av handelen.

Fredag stiger Nvidia-aksjen 0,8 prosent til 742 dollar.