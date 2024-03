Fidelity nedjusterer verdien av posisjonen sin i X

Fidelity har nedjustert verdien av posisjonen sin i X (tidligere Twitter) med rundt 10 prosent i januar - kun en måned etter å ha sagt at verdien av aksjeposten hadde steget, skriver Bloomberg. Fidelity sin eierandel i selskapet vil etter nedjusteringen være verdt rundt 5,6 millioner dollar. I desember oppjusterte selskapet verdien av posisjonen sin med 11,4 prosent til 6,2 millioner dollar.

Forvaltningsselskapet fikk en eierandel i X ved å bistå Elon Musk med å kjøpe selskapet da Musk kjøpte selskapet for 44 milliarder dollar og tok det privat.

Den samlede verdien av Fidelitys X-posisjon har falt med 72 prosent siden Musks overtakelse av selskapet. Fidelity har ikke offentliggjort noen endringer i sin posisjon i X, så den siste rapporten antyder at verdien av hele Musks sosiale medieselskap også har falt med 72 prosent.

X har forsøkt å lokke annonsører tilbake til X etter at Musks kaotiske overtakelse av plattformen førte til en nedgang i annonseinntektene på over 50 prosent. I fjor ble annonsesalget anslått til å ligge på rundt 2,5 milliarder dollar, noe som er under selskapets mål på 3 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.