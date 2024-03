Kistefos vurderer søksmål mot styremedlemmene i Solstad

Kistefos har informert Solstad Offshore om at de vurderer å innlede et søksmål mot styremedlemmene og administrerende direktør i Solstad, fremkommer det av en børsmelding fredag kveld. Selskapet krever kompensasjon for det påståtte tapet Kistefos har pådratt seg som følge av refinansieringen som ble kunngjort av Solstad i oktober 2023. Kistefos vurderer å innlede søksmålet i form av en gruppesøksmål, slik at andre aksjonærer i Solstad kan delta.

I en annen melding fra Aker opplyses det at det også vurderes søksmål mot Aker Capital, samt selskapets daglige leder og styreformann.

Solstad gjentar at et slikt søksmål vil være uten grunnlag og viser til aksjonærbrevet datert 16. januar 2024 for en grundig rapport om refinansieringsprosessen.

Aker stiller seg bak Solstad

Både Aker og American Shipping Company kom også med en børsmelding fredag kveld som svar på Kistefos sitt søksmål. Der skriver selskapene at de fastholder at et slikt søksmål vil være grunnløst.

I den opprinnelige pressemeldingen angående refinansieringsprosessen kritiserte Kistefos både Solstad og Aker, der de skrev følgende:

«Planen innebærer en direkte overføring av verdier og kontroll til Aker, mens Solstad Offshore tappes for 4-6 milliarder kroner. Om man tar hensyn til fremtidig inntjening og verdistigning på flåten kan dette over tid muligens dreie seg om så mye som 10 milliarder kroner».

Kistefos-styreleder Christen Sveaas sa også følgende:

– Dette er en av de mest grisete transaksjonene vi har sett på Oslo Børs, sier styreleder Christen Sveaas i Kistefos, og begrunner:

– Restruktureringsplanen innebærer en grov forskjellsbehandling av aksjonærer og beriker Aker på aksjonærfellesskapets bekostning.

Til Finansavisen fredag kveld sier kommunikasjonsdirektør i Aker, Atle Kigen, at Aker mener det ikke er noe grunnlag for søksmål, og at de utover dette ikke har noen kommentar på nåværende tidspunkt.