Hamrer ned amerikansk krisebank

En fjerdedel av verdiene i New York Consumer Bank (NYCB) forsvant fredag etter at den regionale banken varslet om sjefsbytte og «store svakheter» i interne låneprosedyrer.

Aksjekursen raste 31 prosent kort tid etter åpning på Wall Street etter at meldingen kom sent torsdag. Aksjekursen hentet seg litt inn, men endte ned nesten 26 prosent slik at fallet for året er på 65 prosent, i det bekymringene om amerikanske bankers eksponering mot surnet kontoreiendom brer seg i aksjemarkedet.

For få uker siden varslet NYCB tap på flere hundre millioner dollar knyttet til eiendomslån i forbindelse med fjerdekvartalsrapporten.

Kutter rating

Nå tar kredittratingselskapene grep. Fitch Ratings kutter NYCBs kredittrating til «junk», mens Moody's kutter ratingen enda lavere, skriver Bloomberg News lørdag morgen.

Helt spesifikt negraderer Fitch bankens rating til BB+, mens Moody's, som justerte NYBC til «junk» forrige måned, nedjusterer utstederratingen fra Ba2 til B3. En slik kredittrating indikerer at utstederen i større grad ikke vil klare å betale kreditorene.

Bredt omfang

Europeiske banker har også måttet ta tap knyttet til det amerikanske eiendomsmarkedet, senest med den tyske banken Aareal Bank, som måtte ta tapsavsetninger på lån tilsvarende over to milliarder kroner i fjerde kvartal.

Tidligere i februar varslet Deutsche Pfandbriefbank om økte tapsavsetninger på grunn av «vedvarende svakhet i eiendomsmarkedene». Investorene reagerte med å sende den tyske bankens obligasjoner i fritt fall.