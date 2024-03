Dette skjer i dag – mandag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Mange drømmer om massive skattekutt hvis de borgerlige vinner valget neste år, men internt er det store forskjeller mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF.

For eksempel vil FrP fjerne all formuesskatt og eiendomsskatt, mens Høyre kun vil fjerne formuesskatt for dem som eier aksjer og annen arbeidende kapital og redusere eiendomsskatten.

Solon-gründer Simen Thorsen starter nytt eiendomsselskap.

Navnet på selskapet er Prisma Eiendom, og det har allerede kjøpt sitt første prosjekt. Med på laget er investor Edvin Austbø og Christian Ringnes-selskapet Eiendomsspar.

Å leie ut egen bolig, sekundærbolig eller hytta kan gi en god ekstrainntekt, men kjenner man ikke skattereglene godt nok, er det lett å gå på en smell. Det sier Per-Ole Hegdahl, skatteadvokat i Handelsbanken.

Hovedregelen er at privat utleie anses som kapitalinntekt, som skal beskattes med 22 prosent. Null skatt kan det bli hvis du bare leier ut deler av egen bolig. Hvis antallet sekundærboliger er høyt nok, kan skatten imidlertid hoppe til over 50 prosent.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om drosjemarkedet. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård arbeider nå, etter pålegg fra Stortinget, for å få innført maksimalpriser på drosjeturer.

Hjelp, da er vi i gang igjen. Det blir færre drosjebiler, færre sjåfører og, over tid, høyere priser, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

M Vest Energy: Webcast kl. 15.00

Shelf Drilling: Tlf.konf. kl. 15.00

Shelf Drilling (North Sea): Tlf.konf. kl. 15.00

Årsrapport:

Romsdal Sparebank

Makro:

Sveits: SNB årsrapport, kl. 07.15

Tyrkia: KPI februar, kl. 08.00

Sveits: KPI februar, kl. 08.30

Spania: Arbeidsledighet februar, kl. 09.00

ØMU: Sentix investortillit mars, kl. 10.30

Australia: PMI tjenester februar endelig, kl. 23.00

Annet:

FAO: Matprisindeks februar, kl. 10.00

Ekskl. utbytte:

BW Offshore