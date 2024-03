Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

AI-gigantene, med Nvidia i spissen, ledet Nasdaq-indeksen til en ny all-time high på fredag.

«De mindre selskapene gjorde det også bra på ukens siste handelsdag, noe som isolert sett er positivt. At mindre selskaper gjør det bra på børsen er et positivt tegn for økonomien, da det indikerer et diversifisert og sunt marked», skriver analytikeren.

Når det gjelder oljeprisen ga helgens Opec+-toppmøte ingen store overraskelser.

«Saudi-Arabia, OPEC+s de facto-leder, er sammen med Russland og andre store oljeprodusenter innstilt på å holde deres samlede produksjon i sjakk de neste månedene for å sørge for balanse i oljemarkedet», skriver Berntsen.

Asia

I kjølvannet av nytt rekordnivå på Nasdaq i USA fredag, har Nikkei i Japan satt ny all-time high i dag.

Den japanske indeksen bikket for første gang 40.000 poeng, og står nå i 40.110,20, opp 0,50 prosent. Den bredere Topix-indeksen faller tilbake marginale 0,04 prosent.

I Kina følges det nøye med på myndighetenes årlige møter i National People's Congress. Der er landets statsminister Li Qiang ventet å legge frem myndighetenes arbeidsmarkedsrapport, med detaljer om økonomiske og politiske mål for verdens nest største økonomi, inkludert vekstmål for BNP. Shanghai Composite styrkes mandag 0,29 prosent.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen ned 0,02 prosent til 83,53 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,21 prosent til 79,80 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,00 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Nasdaq nåde nytt toppnivå da Wall Street steg i ukens siste handelsdag.

Nasdaq klatret1,14 prosent 16,274.94, mens S&P 500 steg 0,80 prosent til 5,137.09. Dow Jones endte opp 0,27 prosent til 39,100.12.

Fredag kom ISM med PMI-tallene for februar. De kom inn dårligere enn ventet på 47,8 prosent. Forventningen var 49,5 prosent. I etterkant av tallene falt de tre indeksene noe, men hentet seg inn igjen.

Oslo Børs

Oslo Børs åpnet i grønt på ukens siste handelsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.275,14, opp 0,7 prosent. Med det endte Oslo Børs opp 1,4 prosent denne uken.