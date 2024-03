Får tommel opp fra Konkurransetilsynet

I desember ble det kjent at forsikringsselskapene Eika og Fremtind hadde inngått en intensjonsavtale om å slå seg sammen , og i januar ble de enige om en endelig avtale.

1. mars ble fusjonen godkjent av Konkurransetilsynet.

– Vi er veldig glade for at fusjonen nå er godkjent av Konkurransetilsynet. Fusjonen vil gi et bedre og bredere tilbud til kunder over hele landet, og realisere betydelige synergier til eierne. Samtidig vil det sammenslåtte selskapet få større risikobærende evne, og være godt rustet for å konkurrere i et krevende marked med høy innovasjonstakt, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Fremdeles er gjennomføringen av transaksjonen betinget av godkjennelse fra Finanstilsynet. Det forventes at transaksjonen tidligst vil kunne gjennomføres sommeren 2024, opplyser partene.

Det sammenslåtte selskapet vil hete Fremtind Forsikring. Nåværende konsernsjef Grotmoll går av med pensjon til våren, og det nåværende styret har ansatt Hege Toft Karlsen som konsernsjef etter henne. Karlsen kommer fra stillingen som konsernsjef i Eika Gruppen.

Fremtind og Eika Forsikring vil beholde eksisterende kontorstruktur, med hovedkontor i Oslo, og det blir ingen nedbemanninger som følge av sammenslåingen. Det fusjonerte selskapet vil ha rundt 1.350 ansatte.