Emma Tryti har vært styreleder i Airthings i to år, og er nå ansatt som adm. direktør. Aksjen stiger 2,49 prosent til 3,09 kroner.

Også i Western Bulk har en nykommer inntatt sjefsstolen. Styremedlem Ørjan Svanevik trer nå midlertidig inn i rollen som adm. direktør i Christen Sveaas' børsnoterte tørrlastrederi. Aksjen er ned 4,95 prosent til 24,00 kroner lav omsetning.

Christen Sveaas og Kistefos informerte fredag Solstad Offshore om at de vurderer å reise søksmål mot styremedlemmene og konsernsjefen. Kistefos krever erstatning for påstått tap som følge av refinansieringen i Solstad.

Solstad-aksjen åpnet først ned, men stiger nå 1,55 prosent til 37,98 kroner.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen ned 0,06 prosent til 83,50 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,19 prosent til 79,82 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,00 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

I helgen gikk toppmøtet i Opec+ av stabelen, og flere av landene forlenger nå ytterligere de frivillige kuttene på 2,2 millioner fat pr. dag ut andre kvartal.

Rystad Energy skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering at det på forhånd var ventet at kuttene delvis ville bli forlenget.

«Dette nye trekket fra Opec+ viser tydelig sterkt samhold i gruppen, noe det ble sådd tvil om etter ministermøtet i november, der Angola forlot Opec. Det viser også robust vilje til å forsvare et prisgulv over 80 dollar pr. fat i andre kvartal. Markedsvurderingen vår viste at dersom Opec+ raskt avviklet de frivillige kuttene, ville nedsideprispresset ha aksentuert, og tatt prisene ned til 77 dollar pr fat i mai», skriver Rystad Energy.

Equinor stiger 0,19 prosent til 264,50 kroner, mens Aker BP styrkes 0,30 prosent til 263,20 kroner. Vår Energi klatrer 0,96 prosent til 33,49 kroner.