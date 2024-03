Tyske selskaper rømmer til USA

– Vi ser et stort investeringspotensial i USA kommende år, uttalte nylig Tim Holt, styremedlem i Siemens Energy, til Financial Times, og viste til den tyske energikjempens vedtak om å investere rundt 150 millioner dollar i en ny transformator i Charlotte, North Carolina. Og flere tyske industrikjemper retter nå for alvor blikket mot USA: I 2023 nådde deres investeringer her 16 milliarder dollar, en økning fra litt over åtte milliarder dollar i 2022. Dessuten – i en ny undersøkelse gjennomført av interesseorganisasjonen German American Chambers of Commerce, svarer 96 prosent av 224 tyske foretak at de vil øke investeringstakten her, særlig fra 2026 og utover. Spesielt energiintensive næringer vil intensivere sine USA-engasjementer, spås det.

Og motivene bak investeringsiveren? De er mange, skriver den britiske næringslivsavisen videre. Et klart motiv er knyttet til en gjennomgående europeisk industripolitikk tyske foretak mener lider under for mange reguleringer, et tregt byråkrati og ellers en rekke særhøye europeiske kostnader. Samtidig fører USA en mer næringsvennlig industripolitikk – og dette, sammen med sterke amerikanske vekstutsikter, er også med på å heve investeringsiveren i USA.

På hjemmebane gis det parallelt tydeligere politiske føringer om at tyske foretak bør ta ned sine engasjementer i Kina. For sikkerhetspolitiske hensyn veier å stadig tyngre når tyske industripolitikere er mer og mer bekymret for potensiell kinesisk infiltrasjon opp mot hjemmeindustrien. Samtidig pekes det på faren for klare brudd på menneskerettighetene – BASF har sånn sett merket seg de politiske signalene og valgte for bare kort tid siden å selge seg helt ut av et joint venture-prosjekt i Xinjiang, en provins der Kina har blitt beskyldt for omfattende menneskerettighetsbrudd.

Alt i alt forventer det tyske industrikabinett, German Chamber of Industry and Commerce, at USA i løpet av 2025 vil overgå Kina som Tysklands største handelspartner.