Oljeserviceaksje rett ned etter skuffende rapport

Oslo Børs åpnet opp mandag morgen, men har nå snudd ned. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.271,71, ned 0,27 prosent.

Opptur

DOF Group er høyt på volumlisten med en oppgang på 2,57 prosent til 70,77 kroner. Aksjen fortsetter dermed fredagens opptur, da det ble kjent at John Fredriksen og 2020 Bulkers-styreleder Magnus Halvorsen laster opp i aksjen.

Emma Tryti har vært styremedlem i Airthings i to år, og er nå ansatt som adm. direktør. Aksjen stiger 2,49 prosent til 3,09 kroner.

Også i Western Bulk har en nykommer inntatt sjefsstolen. Styremedlem Ørjan Svanevik trer nå midlertidig inn i rollen som adm. direktør i Christen Sveaas' børsnoterte tørrlastrederi. Aksjen er ned 4,95 prosent til 24,00 kroner lav omsetning.

Christen Sveaas og Kistefos informerte fredag Solstad Offshore om at de vurderer å reise søksmål mot styremedlemmene og konsernsjefen. Kistefos krever erstatning for påstått tap som følge av refinansieringen i Solstad.

Solstad-aksjen åpnet først ned, men stiger nå 1,55 prosent til 37,98 kroner.

I rødt

Shelf Drilling faller 5,5 prosent etter å ha lagt frem sine fjerdekvartalstall mandag morgen. Selskapet meldte om en justert EBITDA på 88 millioner dollar i fjerde kvartal, ned fra 115 millioner dollar kvartalet før.

Tech-aksjen poLight faller videre, og er nå ned ytterligere 15,21 prosent til 7,19 kroner, uten at det har dukket opp nyheter fra selskapet. Aksjen er nå ned 43,7 prosent den siste uken og 66 prosent siden nyttår, blant annet etter å ha stupt etter resultatfremleggelse forrige onsdag.

– Vi har ikke noe god forklaring på hva som skjer, sa Polight-sjef Øyvind Isaksen til Finansavisen da, og påpekte at selskapet fortsatt er godt finansiert.

Kepler Cheuvreux nedjusterer mandag kursmålet på BW LPG, men beholder sin kjøpsanbefaling. Aksjen er ned 3,07 prosent til 119,80 kroner.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen ned 0,06 prosent til 83,50 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,19 prosent til 79,82 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,00 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

I helgen gikk toppmøtet i Opec+ av stabelen, og flere av landene forlenger nå ytterligere de frivillige kuttene på 2,2 millioner fat pr. dag ut andre kvartal.

Rystad Energy skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering at det på forhånd var ventet at kuttene delvis ville bli forlenget.

«Dette nye trekket fra Opec+ viser tydelig sterkt samhold i gruppen, noe det ble sådd tvil om etter ministermøtet i november, der Angola forlot Opec. Det viser også robust vilje til å forsvare et prisgulv over 80 dollar pr. fat i andre kvartal. Markedsvurderingen vår viste at dersom Opec+ raskt avviklet de frivillige kuttene, ville nedsideprispresset ha aksentuert, og tatt prisene ned til 77 dollar pr fat i mai», skriver Rystad Energy.

Equinor stiger 0,19 prosent til 264,50 kroner, mens Aker BP styrkes 0,30 prosent til 263,20 kroner. Vår Energi klatrer 0,96 prosent til 33,49 kroner.