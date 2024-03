Frykten øker på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 16.255,55 poeng mens Dow Jones faller 0,4 prosent til 38.926,24 poeng. S&P 500 faller 0,1 prosent til 5.130,93 poeng.

Apple

EU-kommisjonen gir Apple en bot på litt over 1,8 milliarder euro og hevder selskapet har misbrukt sin dominerende posisjon i markedet. Teknologigiganten varsler anke.

Aksjen faller 2,0 prosent i åpningsminuttene.

Hever estimtatet for S&P 500

Bank of America hever sitt årsestimat for S&P 500 fra 5.000 til 5.400 poeng, ifølge Marketwatch. Samtidig understreker strategene at en markedsnedgang er sannsynlig, og minner om at siden 1929 har markedet falt rundt fem prosent tre ganger pr. år, mens korreksjoner på ti prosent har skjedd én gang pr. år.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,23 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,2 prosent til 13,53.

Mange viktige nyheter

DNB Markets skriver i en markedsoppdatering at det kommer det en del viktige nøkkeltall og begivenheter denne uken. Samtidig er det verdt å merke seg at det er såkalt «Super-tirsdag» i morgen, med en rekke primærvalg for det republikanske partiet.

«Foruten ECB-møtet på torsdag, vil Fed-sjef Powell holde sin halvårlige tale for Kongressen på onsdag (og torsdag). Han vil trolig fortsette indikere at det kan komme rentekutt senere i år. Spesielt vil markedet sette søkelys på arbeidstallene for februar på fredag, etter de overraskende sterke tallene for januar», skriver DNB Markets i en rapport.

AI

Et knippe teknologiaksjer har bidratt til å sende amerikanske børser til nye rekorder, og senest fredag gikk Nasdaq til all-time high . Strategene i Goldman Sachs mener den siste tids børsrally, i stor grad drevet av en eufori rundt kunstig intelligens (AI), ikke ligner tidligere bobler.