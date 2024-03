Oslo Børs åpnet i grønt mandag, men endte i rødt. Da handelen stanset sto hovedindeksen i 1.268,96, ned 0,48 prosent.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen sto mandag da børsen stengte ned 0,3 prosent til 83,34 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 0,6 prosent til 79,46 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

I helgen gikk toppmøtet i OPEC+ av stabelen, og flere av landene forlenger nå ytterligere de frivillige kuttene på 2,2 millioner fat pr. dag ut andre kvartal.

Rystad Energy skriver i en oppdatering at det på forhånd var ventet at kuttene delvis ville bli forlenget.

«Dette nye trekket fra OPEC+ viser tydelig sterkt samhold i gruppen, noe det ble sådd tvil om etter ministermøtet i november, der Angola forlot OPEC. Det viser også robust vilje til å forsvare et prisgulv over 80 dollar pr. fat i andre kvartal. Markedsvurderingen vår viste at dersom OPEC+ raskt avviklet de frivillige kuttene, ville vi ha fått økt nedsideprispress, og prisene ville bli tatt ned til 77 dollar pr. fat i mai», skriver Rystad Energy, ifølge TDN Direkt.

Equinor falt 0,4 prosent, mens Aker BP endte ned 0,3 prosent. Vår Energi klatret 0,8 prosent.

I rødt

SAS-aksjen falt 17 prosent i dag etter å ha gått hele 560 prosent forrige uke.

Tidligfasefondet Sarsia Seed gikk inn på eiersiden i Nykode da selskapet var verdsatt til 7 millioner kroner. Nå er børsverdien på 6 milliarder kroner.