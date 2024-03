Nvidia passerer Saudi Aramco

Teknologigiganten Nvidia slutter ikke å vokse på børs, mandag er aksjen oppe med 4,5 prosent. Selskapets markedsverdi har nå overgått den saudiarabiske oljegiganten Saudi Aramco.

Nvidias markedsverdi ligger nå på over 2.130 milliarder dollar, som tilsvarer rundt 22.500 milliarder kroner. Bare Microsoft og Apple er verdt mer. Microsofts børsverdi er på over 3.000 milliarder dollar, og Apples er rundt 2.700 milliarder dollar, skriver Dagens Industri.

Knallår

Teknologikjempen har mildt sagt gått som en kule det siste året, på grunn av produksjonen av grafikkprosessorer (GPU) og databrikker. Disse er nødvendige for å møte den massive etterspørselen som har vokst som et uvær etter lanseringen av OpenAIs ChatGPT, og introduksjonen av generativ AI. Siden årsskiftet har aksjen steget over 70 prosent.