Boeing får tillit på svak New York-børs

Etter fredagens toppnotering faller Nasdaq 0,41 prosent til 16.207,51 på ukas første handelsdag. Dow Jones og S&P endte begge i rødt, med førstnevnte ned 0,25 prosent til 38.990,69 og sistnevnte ned 0,12 prosent til 5.130,95.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,22 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,98 prosent til 13,36.

Fed-sjef Powell holder sin halvårlige tale for Kongressen på onsdag, investorer venter spent på hint om den fremtidige retningen til rentenivåene. DNB Markets skriver i en rapport at han trolig vil fortsette å indikere at det kan komme rentekutt senere i år.

Bevegelser

Apple faller med over 2 prosent etter nyheter om at EU-kommisjonen gir selskapet en bot på litt over 1,8 milliarder euro og hevder selskapet har misbrukt sin dominerende posisjon i markedet. Teknologigiganten varsler anke.

Boeing steg med 0,35 prosent. Dette kom etter American Airlines kunngjorde at de bestiller bestiller 85 Boeing-fly.

Teknologiselskapet Super Micro Computer og sportsfottøyprodusenten Deckers Outdoor økte henholdsvis med over 24 prosent og 3 prosent etter det ble annonsert at selskapene vil bli lagt til i S&P 500.

Varehuskjeden Macy's steg nesten 14 prosent etter at Arkhouse Management og Brigade Capital Management har økt sitt tilbud for varehuset til 24 dollar per aksje, som er en økning på 14 prosent fra deres forrige bud.

Tesla faller mandag mer enn 7 prosent på børs etter nyheter om at salget i Kina gikk ned i februar. Selskapet solgte 60.365 kjøretøy, som tilsvarer ennedgang på 19 prosent sammenlignet med året før.

Himmelferden fortsetter for Nvidia, mandag er aksjen oppe med nesten 6 prosent. Selskapets markedsverdi har nå overgått den saudiarabiske oljegiganten Saudi Aramco, og de er nå verdens tredje største selskap.

Det var ikke bare Apple som hadde en utfordrende mandag av de amerikanske teknologiselskapene. Slik gikk det for Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene):

Facebook falt 0,82 prosent til 489,19 dollar.

Amazon falt 0,36 prosent til 177,58 dollar.

Apple falt 2,54 prosent til 175,10 dollar.

Netflix falt 0,57 prosent til 615,85 dollar.

Alphabet falt 2,76 prosent til 133.35 dollar.

Krypto

Kryptoeksponerte aksjer fortsetter å stige samtidig som bitcoin handles på det høyeste nivået på to år. Kryptobørsen Coinbase stiger med nesten 14 prosent, og Microstrategy øker med over 25 prosent.