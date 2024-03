Dette vil påvirke Oslo Børs tirsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at de amerikanske investorene tok en «pust i bakken» mandag, etter å ha sendt de fleste indeksene til nye høyder forrige uke.

«AI-gigantene, derimot, fortsatte å fosse frem, ikke minst Nvidia, som steg med 3,6 prosent. Selskapet er nå verdsatt til 2131 milliarder dollar. Kun to selskaper er mer verdifulle: Apple, med en verdi på 2.703 milliarder dollar, og Microsoft, verdsatt til 3.083 milliarder dollar», skriver han.

Han påpeker også at de fleste børsene i Asia falt tirsdag, noe som betyr at det ikke er noen drahjelp å hente fra denne regionen i dag.

«Hang Seng-indeksen, som har slitt i motbakke i flere år, falt mest, mens Shanghai CSI 300 endte på topp. Meldinger om økt satsing på forsvar bidro til et børsløft i Kina. Det gjenstår å se om dette er nok til å revitalisere verdens nest største økonomi, spesielt siden landets viktigste sektor, eiendomssektoren, sliter betydelig», skriver Berntsen.

Asia

Det er blandet stemning på de asiatiske børsene. Hovedfokus er rettet mot kinesiske myndigheters årlige møte i National People's Congress, hvor landets arbeidsmarkedsrapport har blitt lagt frem.

Tirsdag morgen meldes det ifølge CNBC at Kina nå forventer en BNP-vekst på 5 prosent i 2024, mens inflasjonen er ventet å stige til «rundt 3 prosent». Landets forsvarsutgifter vil jekkes opp med 7,2 prosent.

Kinesiske Shanghai Composite stiger 0,29 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 2,17 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,23 prosent til 82,61 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,32 prosent til 78,49 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,34 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Etter fredagens toppnotering falt Nasdaq 0,41 prosent til 16.207,51 på ukas første handelsdag. Dow Jones og S&P endte begge i rødt, med førstnevnte ned 0,25 prosent til 38.990,69 og sistnevnte ned 0,12 prosent til 5.130,95.

Fed-sjef Powell holder sin halvårlige tale for Kongressen på onsdag, investorer venter spent på hint om den fremtidige retningen til rentenivåene. DNB Markets skriver i en rapport at han trolig vil fortsette å indikere at det kan komme rentekutt senere i år.

Apple endte ned over 2 prosent etter nyheter om at EU-kommisjonen gir selskapet en bot på litt over 1,8 milliarder euro og hevder selskapet har misbrukt sin dominerende posisjon i markedet. Teknologigiganten varsler anke.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs åpnet i grønt mandag, men endte i rødt. Da handelen stanset sto hovedindeksen i 1.268,96, ned 0,48 prosent.

SAS-aksjen falt 17 prosent i dag etter å ha gått hele 560 prosent forrige uke.

Tech-aksjen poLight falt videre, og er nå ned ytterligere 12,2 prosent, uten at det har dukket opp nyheter fra selskapet. Aksjen er nå ned over 40 prosent den siste uken og 65 prosent siden nyttår – blant annet etter å ha stupt etter resultatfremleggelse forrige onsdag.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

Everfuel: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Hafnia: Kl. 07.30, webcast kl. 14.30

Nordhealth: Kl. 07.30, webcast kl. 13.00